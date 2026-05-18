Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Autor: zun
  13:42aktualizováno  13:42
Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění Bílý slon. S chovem zoborožců začali v Olomouci v roce 2002. Všechna vylíhlá mláďata však dosud uhynula ve velmi raném věku.

Zoo na Svatém Kopečku vyhrála první místo v kategorii ptáků. Bílý slon je ocenění za mimořádné chovatelské úspěchy a vybudování zajímavých chovatelských zařízení v českých a slovenských zoologických zahradách. Soutěž se koná od roku 1994 pod záštitou sdružení Česká ZOO.

Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech úspěšně odchovala zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě.
Olomoucká zoologická zahrada získala v prestižní soutěži Bílý slon prvenství v kategorii ptáků za odchov zoborožce malajského, kterého se v uplynulém roce podařilo odchovat pouze třem zoo na světě.
Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech úspěšně odchovala zoborožce malajského. V roce 2025 se to podařilo pouze třem zoo na světě.
Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech úspěšně odchovala zoborožce malajského. V roce 2025 se to podařilo pouze třem zoo na světě.
9 fotografií

„Prvního místa v této soutěži, v níž jsme prvenství získali naposledy v roce 2012, si velmi vážíme. Dík patří především chovnému páru, který se svého prvního úspěšného odchovu zhostil příkladně. Rovněž bych rád poděkoval týmu chovatelů, kteří odchovu svou každodenní péčí výrazně pomohli. Rozmnožit jakéhokoliv zoborožce není totiž vůbec snadné,“ uvedl zoolog Jan Kirner.

Odchov je pro zranitelný druh šancí na záchranu

Čeští a slovenští chovatelé patří podle zoo ke světové špičce. „V době, kdy řadě druhům zvířat hrozí v přírodě úplné vyhubení, je jejich práce nadmíru důležitá. Podílejí se na záchraně druhů vytvářením a udržováním záložních populací v lidské péči, které mohou být pro mnohé druhy jedinou šancí, jak nevymizet z planety úplně,“ řekla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Bílý slon je soutěž, jejímž cílem je především prezentovat chovatelské úspěchy v zoologických zahradách v Česku a na Slovensku.

Tváří v tvář kondorům jako v Andách. Zoo představila novou stylovou voliéru

Zoborožec malajský, někdy zvaný též tmavý, je na odchov velmi náročný. „Úspěch podtrhuje skutečnost, že mláďata tohoto zranitelného druhu zoborožce se dle evidenčního systému ZIMS v posledních 12 měsících vylíhla pouze ve třech dalších zoo na světě,“ dodal kurátor ptáků Jan Kirner.

Když chovatelé loni na začátku června pozorovali, že samec krmí samici a začínají zazdívat vletový otvor do dutiny, ani tehdy nečekali, že o čtyři měsíce později představí první úspěšný odchov tohoto druhu v Olomouci.

Odchovat zoborožce je složité z několika důvodů. „Nejprve v sobě musí oba ptáci najít zalíbení. I když si padnou do oka, není zdaleka vyhráno. Hnízdění začíná zazdíváním vletového otvoru do dutiny, která simuluje přirozenou dutinu stromu. Když přijde na výběr správného ‚bytu‘, bývají zoborožčí samice velmi vybíravé,“ popsala Gronská.

Malí zoborožci se poprvé setkali s rodiči, odchoval je zoolog s maňáskem

Pokud se vše podaří, po několika dnech se v dutině samice kompletně zazdí. Ponechaná zůstane pouze malá škvíra. V Olomouci samec samici po další více než tři měsíce krmil a pokračoval v tom i po vylíhnutí dvou kuřat. Toto dobrovolné „vězení“ je obranou proti predátorům.

Zoborožec malajský obývá přirozeně zejména ostrovy Sumatra, Borneo a Malajský poloostrov, kde jej nejvíce ohrožuje odlesňování a přeměna deštného lesa na plantáže. Tento druh se vyznačuje výrazným pohlavním dimorfismem, kdy samci jsou větší, černí, s krémově bílým zobákem a přilbou. Samice jsou menší, celé černé a přilbu na zobáku mají výrazně menší.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Léto v Olomouckém kraji zatraktivní nové turistické trasy i interaktivní centrum

ilustrační snímek

Nové cyklostezky i trasy pro pěší turisty, informační systém zaměřený na vodáky a také netradičně pojaté informační centrum v Rapotíně na Šumpersku zatraktivní...

18. května 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Brno-střed čeká na dokončení projektu sportovního a kulturního centra pro děti

ilustrační snímek

Dlouhodobě připravovaný projekt dětského sportovního a kulturního centra v Brně se posunul do další fáze. Radnice městské části Brno-střed nyní čeká na...

18. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj má pro letošek na podporu vesnických prodejen v programu Obchůdek 2021+ připraveno 3,8 milionu korun. Žádosti lze podávat od 15. června do...

18. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

18. května 2026  14:14

Máme zajištěno a ceny neměníme! AI pomůže se sjednáním, odměnou je 1000 Kč

18. května 2026  14:13

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

18. května 2026  14:08

Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské...

18. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmĂ­rnĂ© rakety SpaceBuzz mĂˇ zvĂ˝Ĺˇit zĂˇjem o technickĂ© obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je...

18. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:52

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

OstravskĂ© mlĂˇdÄ› orlosupa odchovanĂ© v Liberci vypustĂ­ ve Ĺ panÄ›lsku

Do volné přírody ve Španělsku se dostane mládě ohroženého orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v Zoo Ostrava a následně jej odchoval pár v Zoo...

18. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.