Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Autor: stk
  12:02aktualizováno  12:02
Šestice mláďat geparda štíhlého, která se narodila minulý měsíc v olomoucké zoologické zahradě, už mají za sebou svůj první výlet do venkovního výběhu. Zoo z něj zveřejnila záběry dovádějících koťat, která si zde nyní už mohou návštěvníci prohlédnout i naživo, byť prozatím jen po omezenou dobu.

„Mláďata poprvé okusila i výhody tohoto věku, mezi které beze sporu patří hraní si a dovádění. Bedlivě je však střežila a současně doprovázela jejich matka. Pobyt na čerstvém vzduchu je potěšil, ale i unavil, a tak se po něm vypravila spát,“ popsala ošetřovatelka Hana Dostálová.

„Prozatím budou postupně objevovat vše pro ně nové a neprobádané venku. Jakmile si vše osvojí, setká se s nimi samozřejmě i široká veřejnost. Tento týden budou s matkou chodit do výběhu v čase od 9 do 12 hodin, kdy je návštěvníci za pěkného počasí mají možnost zahlédnout,“ doplnila zooložka Jitka Vokurková.

Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé do venkovního výběhu. (22. května 2026)
Zájemci toužící prohlédnout si gepardí koťata nicméně musejí počítat s tím, že bude záležet na samotných mláďatech, zda se do venkovního výběhu vydají, nebo dají přednost pobytu ve vnitřní ubikaci.

Gepardi štíhlí se řadí mezi ohrožené druhy, ve volné přírodě jich v důsledku ztráty přirozeného prostředí a ilegálního obchodu se zvířaty stále ubývá. Data z roku 2010 uvádí výskyt posledních zhruba sedmi a půl tisíce jedinců a předpokládá se, že současné počty jsou ještě mnohem nižší.

„V rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií je nyní aktuálně v 99 institucích chováno 321 gepardů. Koťata narozená v naší zoo jsou prvními letošními mláďaty narozenými v rámci asociace, a i proto se jedná o velmi významnou událost,“ podotkla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Gepardy chovají na Svatém Kopečku od roku 1999 a celkově zde doposud úspěšně odchovali 18 mláďat. Rozmnožování v zajetí má přitom svá úskalí.

„Je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měla zvířata ‚oddělené ložnice‘, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky či teritoriálně. Nesmí se tedy slyšet, vidět ani cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ nastínila už dříve Gronská.

