Raritní trojčata. V Olomouci se narodili vzácní levharti, pohlaví se zatím neví

Ondřej Zuntych
  9:42aktualizováno  9:42
V olomoucké zoologické zahradě se po deseti letech narodila mláďata levharta mandžuského. Přírůstky vzácné kočkovité šelmy, kterých žije divoce jen několik desítek, jsou tři. Trojčata jsou podle chovatelů výjimečná, a pro další chov tak znamenají velký přínos.

Zprávu zoo na Svatém Kopečku oznámila v úterý ráno. „V olomoucké zoo je od nynějška o tři jedince navíc. Máme nevýslovnou radost, ve volné přírodě levhartů mandžuských žije posledních zhruba 130 jedinců,“ sdělila mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Otec mláďat je původem z vídeňské zoo, do Olomouce ovšem přicestoval z německého Nordhornu. „Měl jediné poslání a to zanechat po sobě potomky se samicí pocházející ze Zoo de Granby v Kanadě. A to se nyní i naplnilo. Zodpovědným přístupem k tomuto nelehkému úkolu si samec vysloužil zpáteční jízdenku do své domovské německé zahrady,“ doplnila Gronská.

Zvířata se spářila v prosinci těsně před vánočními svátky, mláďata se narodila po 97 dnech březosti samice. Ta porodila sama v připravené porodní bedně a hned od začátku se o koťata stará.

„Narození trojčat u tohoto druhu nebývá příliš časté a pro chovný program budou i s ohledem na jejich skvělou genetickou výbavu velkým přínosem,“ popsala zooložka Jitka Vokurková a vyzdvihla pečlivou, letitou a trpělivou práci chovatelů.

Mláďata jsou pod dohledem kamer

Mláďata prozatím návštěvníci vidět nemohou, jelikož jsou stále s matkou v klidovém režimu ve vnitřní části ubikace. Tam je ošetřovatelé sledují kamerovým systémem. Kromě pracovníků za nimi nikdo nechodí, aby zoo snížila riziko jakýchkoliv případných komplikací odchovu.

„Pohlaví bude určeno s první vakcinací přibližně ve věku šesti týdnů koťat,“ podotkla mluvčí.

Na Svatém Kopečku chovají levharty od roku 2001 a doposud se v zoo narodilo 15 mláďat. Poslední odchovaný samec odcestoval v roce 2018 do Anglie, kde už se také stal otcem. Aktuálně tento druh chová na celém světě 91 institucí v počtu 190 jedinců. Množství zvířat v zajetí převyšuje jejich počet v přírodě.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil“ lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:17

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

