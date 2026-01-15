náhledy
Levhartí mláďata narozená v březnu se poprvé podívala do velkého výběhu. (2. června 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Mládě žirafy Rothschildové je nejnovějším přírůstkem v olomoucké zoo. (11. srpna 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Mladý samec lemura by měl v budoucnu pomoct s rozmnožováním svého druhu i v jiných zahradách. (7. srpna 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé do venkovního výběhu. (22. května 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Vítanou podívanou pro návštěvníky nabízí v těchto dnech olomoucká zoo, venku mohou pozorovat mláďata našich největších kopytníků: zubrů evropských. (24. července 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Olomoucká zoo představila koťata ocelota slaništního. (4. srpna 2026)
Autor: Zoo Olomouc
V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácně chovaného hrabáče kapského. (14. července 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Mládě „medvědokočky“ binturonga v olomoucké zoo. (18. května 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Do největšího stáda siky vietnamského na světě v olomoucké zoo přibylo 11 kolouchů. (14. července 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Přírůstky u plameňáků růžových v olomoucké zoo. (10. srpna 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Mládě kosmana zakrslého, nejmenší opice na světě, v olomoucké zoo. (10. srpna 2026)
Autor: Zoo Olomouc
Panda červená z olomoucké zoo na snímku z jara 2026.
Autor: Zoo Olomouc