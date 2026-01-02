Sní patnáct tisíc termitů denně. Poslední mládě roku je unikát olomoucké zoo

Václav Havlíček
  12:02aktualizováno  12:02
Posledním narozeným mládětem roku 2025 v olomoucké zoo je mládě mravenečníka čtyřprstého. Zoo v Olomouci je napříč Českem a Slovenskem jedním z mála míst, kde se daří tento druh úspěšně rozmnožovat. S chovem začala v roce 2003 díky vůbec prvnímu páru dovezenému do České republiky. Ke konci roku 2025 se na Hané narodilo 22 mláďat mravenečníka čtyřprstého, pohlaví toho poslední zatím není známé.
Mládě mravenečníka čtyřprstého je posledním narozeným mládětem roku 2025 v...

Mládě mravenečníka čtyřprstého je posledním narozeným mládětem roku 2025 v olomoucké zoo. | foto: Zoo Olomouc

Pohlaví mláděte mravenčíka čtyřprstého určí zoologové až po dvou až třech...
Mravenečník se narodil pár dnů před Vánocemi, titul posledního mláděte roku...
V olomoucké zoo na Svatém Kopečku se konalo vážení jubilejního desátého mláděte...
V olomoucké zoo na Svatém Kopečku se konalo vážení jubilejního desátého mláděte...
7 fotografií

Mravenečník se narodil pár dnů před Vánocemi, titul posledního mláděte roku 2025 tak uhájil s přehledem. Pro samici, která mládě přivedla na svět, šlo už o čtvrtý porod.

„Jeho pohlaví budeme znát zhruba za dva měsíce. Na váze přibývá, což je známka jeho dobrého vývoje. Snažíme se, aby se nic nepokazilo, a proto co nejvíce snižujeme rizika, která by péči matky a jeho prospěch mohla narušit. I z tohoto důvodu ještě mládě nezavítalo ani do našeho fotoateliéru a dopřáváme jemu i matce klid,“ řekla ošetřovatelka Hana Dostálová.

Dostávají červy i krevety, ovoce jim nesvědčí. Čím krmí v zoo zvířecí gurmány

Stromoví mravenečníci se ve volné přírodě vyskytují běžně, avšak jejich odchov v péči člověka je problematický. Důvod obtížného odchovu mravenečníků se přičítá nepřítomnosti termitů v potravě. Vždyť mravenečníci denně sežerou až 15 tisíc termitů a mravenců. Kromě toho občas vyloupí také včelí úl.

„Při získávání potravy si pomáhají lepkavým jazykem. Spolu s termity spolykají kamínky a písek, kterými v žaludku s pomocí žaludečních šťáv rozmělňují mravence, a tím podporují trávení,“ popsala mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

„Na krmení jim v zahradě podáváme kaši, kterou tvoří jemně namleté maso s vejci, banány, kvalitními granulemi pro psy bez lepku, minerály a vitamíny. Trávicí funkci podporujeme rašelinou,“ dodala Gronská.

Mravenečník se narodil pár dnů před Vánocemi, titul posledního mláděte roku...

Dalším důvodem, proč se jinde mravenečníky v zajetí nedaří tolik rozmnožovat, může být i obtížné sestavení chovného páru a vytvoření vhodných podmínek panujících v tropických pralesích.

Mravenečník čtyřprstý má totiž svoje přirozené prostředí v pralesích Jižní Ameriky. Ocas má částečně ovíjivý a dovede se za něj zavěsit na větev. „Ve šplhání je mistr svého oboru, ale pohybuje se obratně i na zemi. Dlouhé drápy mu slouží jako háky ke šplhu, při pohybu po zemi mu však překáží, a proto došlapuje na klouby prstů,“ uvedla Gronská.

V sebeobraně se mravenečník postaví na zadní nohy a předními se brání. Má v nich velkou sílu, trhá i kusy dřeva. Aktivně žije hlavně v noci a za soumraku, přes den se ukrývá v dutinách stromů.

„Hledat mraveniště v korunách stromů může někomu připadat pošetilé, ovšem v tropických lesích si mravenci budují hnízda i ve větvích. Samice rodí najednou jedno mládě, které pak nosí na hřbetě,“ uzavřela Gronská.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

2. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Jedná se o manželský pár. Podle...

2. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  13:17

V návštěvnosti státních památek v Pardubickém kraji loni vedl zámek Litomyšl

ilustrační snímek

Návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji loni stoupla o více než devět procent. Uvítaly 159.407 lidí, předloni jich bylo 145.773. Nejvíc turistů...

2. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Jeseník poprvé vyhlásil Cenu města, nominace může podávat veřejnost

ilustrační snímek

Město Jeseník poprvé vyhlásilo anketu Cena města. Osobnosti, kolektivy či organizace do ní může navrhovat veřejnost. Prostředníctvím jejích tipů chce radnice...

2. ledna 2026  11:34,  aktualizováno  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Říčanská nemocnice obnovila jednotku intenzivní péče a investovala do přístrojů

ilustrační snímek

Říčanská nemocnice rekonstruovala jednotku intenzivní péče (JIP). Za více než 600.000 korun pořídila novou podlahu a elektroinstalaci, nábytek a rozšířila...

2. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Zkraje roku můžete v regionu vyrazit na výšlap nebo se vydat do historie

Turistická chata stojí na Malé Prašivé už 94 let a vždy patřila k...

Protáhnout si tělo po svátcích a užít si pohyb na čerstvém vzduchu. K prvnímu víkendu letošního roku patří i celá řada novoročních výšlapů napříč celým krajem. Nabídku ale doplňují i další akce:...

2. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Vysoké Mýto jedná o nových sbírkách pro prázdné muzeum na náměstí

VysokĂ© MĂ˝to jednĂˇ o novĂ˝ch sbĂ­rkĂˇch pro prĂˇzdnĂ© muzeum na nĂˇmÄ›stĂ­

Bývalé Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku možná zaplní jiné sbírky. Město jedná se sběrateli audiovizuální techniky, hraček a...

2. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

ilustrační snímek

Olomoučtí krajští kriminalisté objasnili v pátek první letošní vraždu, ke které došlo 1. ledna 2026 na Šumpersku. Z vraždy o pět let mladšího přítele obvinili dvaačtyřicetiletou ženu. Hrozí jí trest...

2. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:53

Školačka se zranila při nehodě na Novojičínsku, přesto dokázala přivolat pomoc

ilustrační snímek

Osmiletá školačka se zranila ve čtvrtek večer při nehodě osobního vozu na Novojičínsku. I přesto duchapřítomně dokázala přivolat pomoc. Osmapadesátiletou ženu,...

2. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Sněžku zasáhl orkán, měl přes 123 km/h, horní úsek lanovky nejede

ilustrační snímek

Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory měl vítr krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině....

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Na severu Olomouckého kraje sněží, obtížně sjízdná je silnice u Branné

ilustrační snímek

Na severu Olomouckého kraje sněží, silnice tam pokrývá čerstvý sníh a zvýšená opatrnost je na místě. Silničáři mají na Šumpersku i Jesenicku v terénu veškerou...

2. ledna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Varnsdorf na Děčínsku bude přispívat na provoz pohotovosti ve své nemocnici

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku bude přispívat na provoz lékařské pohotovosti ve své nemocnici. Od začátku letošního roku přešlo financování pohotovostí z krajů na...

2. ledna 2026  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.