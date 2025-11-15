Největší stádo sobů v Evropě přišlo o 4 členy. Z Olomouce odjeli dvě samice a dva samci

Dalibor Maňas
  6:52aktualizováno  6:52
Olomoucká zoo se s 25 soby pyšní, že má nejpočetnější skupinou těchto zvířat v evropských zahradách. Čtyři členové stáda však hanáckou metropoli opustili. Sob představuje unikátního savce planety, u něhož rostou parohy i samicím. Samci je mají větší a shazují hned po říji, která začíná v srpnu a končí v říjnu.
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice...

Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice a dva samci. Naopak do Olomouce zamíří nový chovný samec. (12. listopadu 2025) | foto: Zoo Olomouc

Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice...
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice...
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice...
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice...
11 fotografií

Od roku 1994 odchovala Zoo Olomouc přes 120 mláďat. „Dvě samice cestují do Zoo Hannover posílit tamní chov, stejně tak se na cestu vydávají dva samci, konkrétně do Parku divokých zvířat Potzberg rovněž v Německu. Tím však změny nekončí. Z Hannoveru dnes přijel nový chovný samec,“ vysvětlil zoolog Jan Pluháček.

Paroží samicím roste počátkem léta a vydrží až do nadcházejícího jara. „Pokud by tedy angloamerického Santa Klause o Vánocích měli táhnout sobi s parožím, pak by to nepochybně byly samice,“ upřesnila mluvčí olomoucké Zoo Iveta Gronská.

Ačkoliv je sob domestikované zvíře, běžně chované v desítkách tisíc jedinců v severských zemích, jeho chov ve střední Evropě není jednoduchý.

Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice a dva samci. Naopak do Olomouce zamíří nový chovný samec. (12. listopadu 2025)
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice a dva samci. Naopak do Olomouce zamíří nový chovný samec. (12. listopadu 2025)
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice a dva samci. Naopak do Olomouce zamíří nový chovný samec. (12. listopadu 2025)
Sobí stádo v Olomouci patří k největším v Evropě. Nyní jej opustili dvě samice a dva samci. Naopak do Olomouce zamíří nový chovný samec. (12. listopadu 2025)
11 fotografií

„Hlavní složku tohoto potravního specialisty tvoří v přírodě lišejníky, které v našich podmínkách nemůžeme zajistit. Dostává tedy náhradní stravu, doplněnou o speciální granule. Parazité představují další komplikaci. Ve chvíli, kdy se s trusem soba dostanou z jeho těla do vnějšího prostředí, kde panují arktické teploty, musí prokázat svou odolnost. Navíc sob na daném místě v době své migrace nezůstává dlouho, proto mají jen omezený čas, kdy se mohou do těla svého hostitele dostat zpět,“ uvedla mluvčí.

Uzavřený výběh v tuzemském klimatu pro soby představuje příznivé prostředí. „Zvířata pravidelně odčervujeme a parazitální situaci kontrolujeme. Výhodou je i absence trávy ve výběhu. Kdyby byl ve výběhu trávník, byl by to pro sobí parazity doslova ráj,“ upozornila mluvčí.

Hubnou během říje

Říje u sobů nastupuje na konci srpna. „V tuto dobu samci projevují velkou agresivitu, nepřijímají potravu, věnují se jen samicím a mohou ztratit velkou část svých zásob tělesného tuku. Po konci říje v říjnu využívají příznivých podmínek, aby se vykrmili do kondice, ve které budou schopni přečkat zimu,“ popsal zoolog.

„V přírodě během ní mohou sobi přijít až o 30 % tělesné hmotnosti a mnozí z nich i o život,“ doplnil.

Do stáda sobů v olomoucké zoo přibyla čtyři mláďata, k zebrám nový samec

Na světě žijí 3 miliony domestikovaných a necelé 3 miliony divoce žijících sobů, z nichž jsou některé poddruhy velmi vzácné a ohrožené vyhubením.

„Vyskytují se kolem severního polárního kruhu, v Severní Americe na Aljašce, v Kanadě a Grónsku, ve Skandinávii a v severní části Ruska, v oblastech s teplotami až -50 °C. Určují se 3 typy oblastí. Sobi obývající tundru na pevnině se vydávají na náročné migrační cesty mezi zimními a letními stanovišti, z nichž nejznámější je tah sobů z Aljašky, kdy přes dané místo může za den přejít až 200 tisíc jedinců s praskavými zvuky pohyblivých kloubů,“ přiblížila mluvčí.

Sobi obývající ostrovy pobývají naopak na jednom místě. Stejně jako sobi v lesích. Ti však mohou putovat dál, je-li jejich území vypaseno.

Sobi mají široká kopýtka umožňující chůzi na ledu, sněhu i v bahnu, které se tvoří tím, že v létě do hloubky několika decimetrů roztají oblasti permafrostu (trvale zmrzlé půdy).

„Barva kožešiny kolísá od světlehnědé přes tmavohnědou, u některých sobů až k černé. Sobi grónští mají zbarvení zejména u starých samců téměř stříbřité. Sobí kožešina chránící před mrazy je hustá natolik, že se její jednotlivé chlupy ani nedají od sebe oddělit, aby bylo vidět kůži. Hlavními predátory sobů jsou vlci,“ dodala Gronská.

27. května 2017

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:22

Česká Třebová zvažuje vyhlídku na Robově kopci, vyhlásí soutěž pro studenty

ÄŚeskĂˇ TĹ™ebovĂˇ zvaĹľuje vyhlĂ­dku na RobovÄ› kopci, vyhlĂˇsĂ­ soutÄ›Ĺľ pro studenty

Česká Třebová na Orlickoústecku zvažuje, že na Robově kopci postaví vyhlídku. Vyhlásí studentskou architektonickou soutěž, kterou na jaře příštího roku...

15. listopadu 2025  8:16,  aktualizováno  8:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Výtvarný počin studentů pedagogického gymnázia v průchodu železniční stanice Praha-Podbaba

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Nová výzdoba v podchodu železniční stanice Praha Podbaba vytvořená studenty gymnázia na Evropské 33.

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny

Fotografka Libuše Jarcovjáková se přišla podívat na rodinnou vilu ve Zlíně, v...

Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...

15. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci tři větší požáry

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci na dnešek tři větší požáry. Šlo o požár neobydlené nemovitosti v Olomouci - Holici, požár štěpky v Kozlově na...

15. listopadu 2025  8:11,  aktualizováno  8:11

V Kolíně si budou moci lidé zážitkovou hrou vyzkoušet, jak se žije s demencí

ilustrační snímek

V Kolíně si budou moci lidé od příštího roku vyzkoušet, jak se žije nemocným s demencí. Zážitek jim zprostředkuje hra Demetrix. Hru určenou sociálním...

15. listopadu 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Internisté v Česku upozorňují, že jejich kapacity brzy narazí na strop

ilustrační snímek

Interní ambulance jsou podle odborníků v tuzemsku mezi specializovanými pracovišti jedny z nejvytíženějších. Lékaři tam provedou ročně přibližně 2,5 milionu...

15. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Po zavedení nočního zákazu parkování dodávek zmizelo z ústecké čtvrti asi 40 aut

ilustrační snímek

Po vyhlášení nočního zákazu parkování dodávek v ústecké čtvrti Dobětice letos v létě ubylo asi 40 aut. Obvod Severní Terasa, který opatření kvůli nedostatku...

15. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.