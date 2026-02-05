Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Lenka Muzikantová
  22:22aktualizováno  22:22
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci. Přímo v místnosti pak vznikla petice za odvolání ředitele, která získala podpisy většiny zúčastněných.

Výsledek dvouhodinového emotivního jednání je však pro rodiče i pedagogy zklamáním. Ačkoliv se podle nich ředitel na škole dopouští praktik, jako je bossing, šikana nebo si od pedagogů pod nátlakem vynucuje odchody, Neoral pochybení odmítá a celou situaci i nadále považuje za nedorozumění. Rezignovat proto odmítl s tím, že počká na výsledky šetření České školní inspekce.

„Jestli jsem se dopustil nějakých chyb, to by měly posuzovat instituce a orgány, ne rodiče. Ti mohou jenom namítat a diskutovat o nich,“ nechal se slyšet ředitel vzdělávacího ústavu.

Totalitní praktiky, hrozbu vystřílením neřešili, kritizují školu. Žáci demonstrovali

Vyhrocená situace na škole je podle učitelů i rodičů dětí neúnosná. Vše vygradovalo minulý týden vyhazovem oblíbené učitelky a následnými protesty žáků, kteří se za svou kantorku postavili. Žáci posléze vydali prohlášení, že protesty byly projevem jejich svobodné vůle a důsledkem dlouhodobého neřešení problémů na škole. Reportérka iDNES.cz a MF DNES se do školy vydala podívat a zmapovala problémy, které trápí nejen rodiče, ale i žáky školy.

„Co se týče výsledku jednání, jsme zklamaní, protože v našich naivních představách to mohlo dopadnout odvoláním a rezignací ředitele, což se ale nestalo. I když si vyslechli většinu nespokojených rodičů, pan ředitel, který má oporu v panu starostovi obce jako zřizovateli školy, budou čekat na výsledky kontroly České školní inspekce,“ uvedla učitelka Jana Bojková.

„Pokud inspekční činnost dopadne negativně a bude tam ten posudek vyjadřující žádost odvolání ředitele, tak potom odstoupí,“ dodala, co na jednání zaznělo.

ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku (5. února 2026)
ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku (5. února 2026)
Ředitel školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral.
Budova školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená atmosféra.
5 fotografií

Rodiče odcházeli ze schůze naštvaní. „Výsledek dnešního jednání je nula, nic jsme nevyřešili. Přitom naše děti chodí do školy, kde se jim střídají pedagogové a kvůli řediteli se na škole bojí. Jako rodiči se mi to nelíbí,“ uvedl Jan Sklenák z Bohuslavic.

Vynucené výpovědi i nebezpečné prostředí

Řešení nevidí ani maminka Lenka Jánská, která má škole dceru. „Bohužel ačkoliv pan ředitel věří, že se situaci podaří vykomunikovat, těch pochybení je tady tolik a eskalují, že to už není možné. Když ředitel ze své pozice autoritářsky volá na žáky policii, že o přestávkách vyjádřili svůj nesouhlas prostřednictvím demonstrace, tak je to absolutní ztráta kontroly, respektu, autority vůči němu,“ uvedla Jánská.

„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci

Současně potvrdila nestandardní chování ředitele vůči žákům, učitelům i asistentům. „Vím o vynucených výpovědích a pokud kantor nesouhlasí, dostane následně vytýkací dopisy od ředitele. Takové prostředí není bezpečné pro nikoho, kantory ani děti,“ míní Jánská.

Učitelé přítomné rodiče ujistili, že ačkoliv je situace na škole vyhrocená, dělají vše pro to, aby se to dětí dotýkalo co nejméně. „Jde v prvé řadě o děti. Pokud tady nebudou spokojené, ani nám se tu nebude dobře pracovat. Kolektiv pedagogů drží při sobě a výuka probíhá v běžném režimu,“ ujistila Bojková.

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Sám ředitel, který si v jídelně vyslechl nespokojenou většinu, na svém stanovisku trvá. „Negativní hlasy rodičů vnímám, většina z nich dnes žádala mé odvolání, což není úplně příjemné. Čas ukáže, jakým způsobem se vše vyvine,“ reagoval na výzvu k rezignaci Neoral, jenž stále věří, že se situaci podaří stabilizovat.

„Chce to čas. Rodiče mají právo říct svůj názor, ale já ve funkci setrvám, dokud nezazní jasné stanovisko České školní inspekce,“ dodal ředitel školy.

Kritiku nespokojených rodičů a učitelů ohledně bossingu a šikany nechápe. „Považuji to za docela vážná obvinění, která jsou za mě nepřípustná. S každým z mých kolegů jsem se snažil najít společnou řeč. Situace to není pro zaměstnavatele ani z osobního hlediska příjemná, ale rozumím tomu, že jsou nespokojení,“ uzavřel.

