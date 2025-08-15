Litovel zachránila školní rok. Městská část si půjčí učitele, výuka v září začne

Zhruba čtrnáct dní před začátkem školního roku se Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou zřizuje město, dostala kvůli nedostatku učitelů a rezignaci ředitelky do problémů a hrozilo, že školní rok tam 1. září nezačne.
Školu nakonec zachránila pomoc odjinud. Ve čtvrtek odpoledne se totiž podle starosty Viktora Kohouta podařilo radnici dohodnout se svazkovou školou ve zhruba 17 kilometrů vzdálených Bohuslavicích na Prostějovsku, takže škola v Nasobůrkách s velkou pravděpodobností v září normálně zahájí výuku.
„Kantoři se budou podle potřeby přesouvat a naše škola by měla fungovat bez výraznějších omezení,“ sdělil Kohout.
Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře
Dosavadní ředitelka školy Jana Nakládalová i přes alespoň dočasné vyřešení problémů ve funkci pokračovat nebude. „Do školy v Nasobůrkách se už určitě nevrátím,“ sdělila.
„Dnešek byl velmi dynamický. Sešli jsme se s paní ředitelku Janou Nakládalovou, předsedkyní osadního výboru Nasobůrky Alicí Hemerkovou Bittnerovou, dále s ředitelem ZŠ Bohuslavice Martinem Neoralem a ředitelem ZŠ Sluníčko Petrem Pospíšilem a vedoucím Odboru školství Města Litovle Vlastimilem Habermannem a hledali jsme nové způsoby, jak školu zachovat. A vypadá to, že jsme je i po několika hodinách jednání našli,“ nastínil čtvrteční jednání starosta.
„Věříme, že škola se dětem otevře 1. září přesně v tom konceptu, jak jsou zvyklé a s novým personálním obsazením,“ dodal Kohout.
Rozhodne zastupitelstvo
Rodiče dětí mají přijít tuto neděli do budovy školy, kde jim od 18 hodin řešení představí. Vše má také ještě projednat zastupitelstvo, které se sejde příští týden ve středu.
Výstup z jednání radnice uveřejnila na Facebooku města a zpráva sklidila pozitivní reakce. „Mám velkou radost z vlny podpory a zájmu, která se vzedmula. Je vidět, že filozofii školy je potřeba uchovat. Výsledek je naprosto skvělý. Věřím, že bude odsouhlasen i ve středu na zasedání,“ napsala v komentáři například Jitka Šmakalová.
Do budoucna ovšem zůstává otázka, jak problém vyřešit trvaleji. „Jednou z variant je, že se naše škola stane součástí svazkové školy v Bohuslavicích,“ nastínil Kohout.