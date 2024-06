Motorkář v zatáčce přejel do protisměru, srážku s vozem nepřežil

„Podle prvotních informací dvaapadesátiletý řidič motocyklu Kawasaki, který jel od obce Javorník, v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Muži, který byl v hlubokém bezvědomí, přítomní ihned poskytli laickou resuscitaci. Po příjezdu naší posádky lékař resuscitaci převzal, ale během postupného vyšetřování pacienta zjistil, že muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ doplnila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Na místě zasahovali také hasiči. „Provedli protipožární opatření na voze i motocyklu a zajistili unikající provozní kapaliny,“ nastínil mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.

Na Jesenicku šlo během čtyřiadvaceti hodin už o druhou nehodu motorkáře. Ve středu v půl druhé odpoledne havaroval další na silnici I/44 mezi Kouty nad Desnou a Jeseníkem.

„Devětatřicetiletý cizinec projížděl přes Červenohorské sedlo. Při jízdě do kopce v levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy, ztratil rovnováhu, upadl na levý bok a narazil do svodidel. Při nehodě se zranil a byl transportován do šumperské nemocnice,“ popsal Hejtman.

Podle dechové zkoušky nebyl motorkář opilý, hmotná škoda byla odhadnuta na sto tisíc korun. Vytížená silnice byla kvůli odklízení následků a vyšetřování zhruba na hodinu uzavřena.