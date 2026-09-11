Zůna: Hlaváč na konferenci v Kyjevě nejel kvůli pracovním povinnostem v Česku

Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) neúčastní mezinárodní bezpečnostní konference YES v Kyjevě kvůli pracovním povinnostem v Česku, jako je závěrečná příprava rozpočtu na příští rok a dokončení koncepce české armády. Hlaváč na Ukrajinu s dalšími zástupci generálního štábu neodjel po vzájemné dohodě s ministrem. Zůna to dnes řekl novinářům ve Štěpánově na Olomoucku. Neúčast zástupců generálního štábu na konferenci podle Zůny nejde proti bezpečnostním zájmům Česka.
Hlaváč, který v červnu převzal velení armády od svého předchůdce Karla Řehky, se chtěl tento týden vypravit na Ukrajinu poprvé ve své funkci. Mluvčí armády Gabriela Kugler uvedla, že Hlaváčova účast na kyjevské konferenci byla předběžně v jednání, a to při standardní koordinaci zahraničních pracovních cest s vedením ministerstva obrany.
Podle Zůny měla na Ukrajinu odcestovat velká skupina delegace generálního štábu včetně generálů a vysokých funkcionářů. "My jsme to s panem generálem Hlaváčem řešili minulý týden v sobotu a shodli jsme se na tom, a bylo to ve vzájemné shodě, že je před námi teď velmi důležité období. Finalizuje se náročná diskuse o přípravě rozpočtu na rok 2027, armádu čeká dokončení koncepce její výstavby, připravují se Dny NATO a připravují se jednání výborů Poslanecké sněmovny," uvedl Zůna.
Konference na Ukrajině se podle Zůny kryje s obdobím, kdy je třeba soustředit síly na důležité pracovní úkoly v Česku. "Došli jsme k závěru, že je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit pomocí videokonference i jinými způsoby," podotkl Zůna. Týdeník Respekt o víkendu napsal, že Hlaváč k cestě potřebuje povolení ministra nebo jeho náměstka, přičemž Zůna ani jeho náměstek Radovan Vích (SPD) se do té doby k tomu nevyjádřili, a tím mu návštěvu bezpečnostní konference prakticky znemožnili.
Neúčast zástupců generálního štábu na konferenci v Kyjevě podle Zůny nejde proti bezpečnostním zájmům Česka. "Těch jednání a komunikace nebo spolupráce na té řekněme pracovní úrovni, technické úrovni je celá řada a ty probíhají. Šlo skutečně jenom o tuto cestu v tomto období," podotkl ministr, podle kterého ministerstvo obrany nadále udržuje kontakty s ukrajinskou stranou. "Pokud bude taková příležitost a taková potřeba, tak se tomu nikdo nebrání," odpověděl Zůna na dotaz, zda umožní případnou budoucí cestu generála Hlaváče na Ukrajinu.
Předchozí šéf armády Řehka navštívil Ukrajinu opakovaně, také ministr Zůna krátce po nástupu do funkce v prosinci 2025 informoval, že dostal pozvání k návštěvě Ukrajiny a že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.