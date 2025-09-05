Na polní cestě našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i mnoho hodin marně čekal na pomoc, zatím není jasné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policisté vyrazili na místo ve čtvrtek odpoledne poté, co kolemjdoucí nahlásil na linku 158 nález motocyklu a mrtvého muže.

„Podle prvotního šetření starší muž, který jel po účelové komunikaci ve směru od obce Zvole na motocyklu značky Simson, z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo cestu a narazil do travnatého svahu, kde havaroval,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Motorkář při srážce s autem letěl patnáct metrů, jeho stroj skončil na kapotě

Vyšetřování komplikuje fakt, že čas nehody je zatím znám jen velmi přibližně. „Muž jel místem někdy v době od středečních večerních hodin do čtvrtečního odpoledne,“ přiblížila Zajícová.

Kdy přesně motorkář zemřel a zda se tak stalo přímo při havárii, nebo zůstal na místě ležet zraněný a zemřel až později, mají pomoci určit závěry nařízené soudní pitvy. Kromě toho policisté zjišťují i okolnosti a příčinu samotné nehody.

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Sýpka hostí tradiční textilní techniky

Přijďte si zkusit něco, co se dnes jen tak nevidí. V Sýpce Lemberk se zájemci setkají s tradičními textilními technikami. V sobotu si vyzkoušejí textilní zpracování kopřivy.

5. září 2025  15:30

Hrad hostí varhanní maraton

Neobvyklou akci nabídne v sobotu hrad Valdštejn u Turnova. Proběhne tu třetí ročník multižánrového hudebního programu v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.

5. září 2025  15:20

Jan Jindřich Lucemburský bude mít před kostelem v Brně-Králově Poli sochu

Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322 - 1375) bude mít před kostelem v brněnské části Královo Pole sochu. Za jejím vznikem stojí Královopolský...

5. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Veletrh sportu míří do arény

Desítky sportovních klubů z celého Libereckého kraje se v sobotu představí na veletrhu Sport Live v liberecké aréně. Umožní tak každému malému i velkému návštěvníkovi vyzkoušet si, jaké to je být...

5. září 2025  15:10

Stejně jako loni dorazil na letňanské náměstíčko u Tupolevovy ulice burčák z Moravy.

vydáno 5. září 2025  15:03

Plzeň za 30 milionů promění dříve zanedbanou plochu ve sportovní Predator Park

Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, s běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u...

5. září 2025  13:24,  aktualizováno  13:24

V Karlových Varech se dnes po rekonstrukci otevřel bazén v Alžbětiných lázních

Po téměř dvouměsíční rekonstrukci se dnes v Karlových Varech otevřel veřejný vnitřní bazén v Alžbětiných lázních. Opravy začaly po filmovém festivalu v...

5. září 2025  13:23,  aktualizováno  13:23

Farmu obsadí country festival

Od pátku do neděle obsadí Farmu Vysoká u Chrastavy 14. ročník Country Festivalu Vysoká 2025. Návštěvníky opět čekají westernové závody, ukázky parkurového skákání, indiánská vesnička, farmářská...

5. září 2025

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

