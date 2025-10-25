Ostrava hostí již třináctý ročník Polských dnů v Ostravě.

Pohled do historie a současnosti
Zahájení festivalu 22. října nabídne komentovanou vycházku „Polské stopy v ostravské minulosti“ s Tomášem Majlišem, která se bude opakovat i 2. listopadu. Procházka přiblíží místa a příběhy polské menšiny v Ostravě od nejstarší historie až po období průmyslového rozmachu.
Současné Polsko, často diskutované v kontextu ekonomického růstu, politiky a zbrojení, bude tématem diskuse „Polsko na rozcestí o současném Polsku“ 22. října v Centru Pant. Novináři Kateřina Havlíková, Andreas Papadopulos a historik Jan Škvrňák, který představí i svou novou knihu Polsko na rozcestí, se zaměří na to, jak se žije u našich sousedů a v čem nás předhánějí.
Festival se dotkne i složité historie regionu, například v přednášce „Slezané a Třetí říše“ 29. října, kde budou diskutovat historici Dariusz Zalegą a Daniel Korbel o vyrovnávání se polské společnosti s osudy Poláků a Kašubů nuceně sloužících ve Wehrmachtu. K tématu regionální historie patří také přednáška Jana Polakoviče „Stará Karviná“ (3. listopadu) a exkurze do „Kraje těšínských knížat“ (8. listopadu).
Literatura, umění a cestování
Milovníky literatury potěší autorské čtení a beseda s polskou autorkou a překladatelkou Weronikou Gogola (22. října, Studio G) a čtení novináře a prozaika Adama Miklasze z jeho knihy Řezaný świat o Těšínském Slezsku (23. října, Studio G).
Polskou moderní architekturu představí vernisáž „Moderní polská architektura – 20 let využitých příležitostí“ (4. listopadu). Otázky jazyka pak prozkoumají lingvistické přednášky, například o slezštině „Śląski – język, dialekt czy gwara?“ (4. listopadu).
Program myslí i na cestovatele, kteří se mohou inspirovat na akci „Z Ostravy na skok k sousedům aneb jednodenní výlety do polského příhraničí“ s Vladimírem Šmehlíkem (26. října) nebo na komponovaném programu „Polsko aktivně“ (2. listopadu), kde se představí cestovatelé s tipy na Poznaň, vodácké zážitky ve Slezském vojvodství a cestu na koloběžce z Brna k Baltskému moři.
Filmy a Hudba
Ve filmové sekci Minikina se představí dokument „Putinovo hřiště“ (27. října) o tajných aktivitách ruských služeb v našem regionu a působivý česko-německo-polský film „Franz“ (27. října), inspirovaný životem a dílem Franze Kafky, režisérky Agnieszky Holland.
Hudební program nabídne alternativní jazz od kapely Klawo z Gdaňsku (28. října), Fish Basket a JARZMO propojující současný rock, stoner a polskou tradici (4. listopadu), sólový koncert soulové zpěvačky Ania Bratek (6. listopadu) a punk-rockové kapely POKUTA a CYKORIA z Těšína (6. listopadu).
Polské dny zakončí „All Imp – Bardzo fajne impro“ ve Staré aréně 11. listopadu.
Doprovodné akce
Po celou dobu Polských dnů si mohou návštěvníci v Restauraci Loděnice vychutnat polské kulinářské speciality, a ve Staré aréně si každou středu zakoupit tradiční polskou polévku, jako je žurek nebo červený boršč.
Většina akcí má vstup volný nebo dobrovolný, podrobnosti o vstupenkách k placeným akcím (filmy, koncerty, zájezdy) jsou uvedeny v programu.
Celý program Polských dnů v Ostravě 2025 na webu