Otevření Těšínského divadla se blíží. Revitalizace proběhla v rekordním čase
Od projektové dokumentace po slavnostní otevření neuběhly ani dva roky. Těšínské divadlo se během této doby proměnilo v moderní kulturní komplex, který propojuje Českou scénu, Polskou scénu a Bajku s novým Těšínským divadelním a kulturním centrem (TDKC). Budova se stává otevřeným prostorem pro divadlo, vzdělávání, kulturu a komunitní aktivity všech generací. První zatěžkávací zkouška nových prostor proběhne už na začátku prosince.
Rekonstrukce objektu divadla je součástí projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“, který bude spolufinancován z Národního plánu obnovy, Komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Next Generation EU ve výši 111,5 mil. Kč.
Doladit orientační systém pro diváky, vyzkoušet světla i zvukovou instalaci a přenést do nové budovy celý provoz Těšínského divadla. To je závěrečná, cílová rovinka pro zaměstnance divadla. Náročný projekt proběhl za plného provozu, kdy všechny tři scény využívaly zázemí okolních i zahraničních divadel. „Celkové náklady revitalizace dosáhly 138 milionů korun, z toho nám 111 milionů poskytly fondy EU. Nic z tohoto ambiciózního plánu by ale nebylo možné uskutečnit bez enormního nasazení všech zaměstnanců divadla, kterým patří velké díky. Pro Moravskoslezský kraj je Těšínské divadlo nejen důležitým kulturním místem, ale také významnou institucí, která posiluje mezinárodní spolupráci mezi Českem a Polskem,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Od listopadu už doma, v nové budově Těšínského divadla hraje na Malé scéně Bajka. Dětem bude patřit Velký sál také 3. 12. 2025, kdy Česká scéna školám nabízí Vánoční koledu.
ZACHOVAT HISTORICKÝ ODKAZ S DŮRAZEM NA MODERNÍ TECHNOLOGIE
V Těšínském divadle se za 24 měsíců změnilo téměř kompletní zázemí pro umělecké soubory i návštěvníky. „V interiéru jsme zachovali umělecké prvky z období původní výstavby. Jejich autorem je Zdeněk Vávra, otec architekta Davida Vávry, se kterým jsme nyní všechny úpravy konzultovali. Zachovali jsme například typické trojúhelníky při vstupu na balkón hlediště či repasovali původní světla ve vstupních koridorech a v prostoru galerie,“ řekl architekt PROFURE studia Denis Matějíček.
Denně na stavbě pracovalo přes 50 dělníků a jejich úkolem bylo zajistit větší pohodlí diváků, akustiku hlediště i vytvoření zázemí pro zbrusu nové TDKC. „Variabilní prostory nyní umožňují široké využití TDKC. Hlavní sál je ideální pro divadelní a taneční aktivity, menší sál pro kurzy a workshopy, bývalá hvězdárna slouží jako komorní kulturní sál a střešní zelená terasa pro reprezentativní akce. Chceme, aby TDKC bylo otevřeným místem pro všechny děti, mládež, rodiny i seniory,“ popisuje myšlenku vzniku TDKC ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. „Nešlo jen o revitalizaci divadla, ale o vznik prostoru, který podporuje kreativitu, vzdělávání a česko-polskou spolupráci,“ dodává šéfka TDKC Petra Slováček Rypienová.
PRVNÍ ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA I HUDEBNÍ PREMIÉRA S KAPELOU ČECHOMOR
Těšínské divadlo se stává moderním centrem nejen kultury, ale i vzdělávání v celém regionu. Propojuje školy, instituce i mezinárodní projekty a přináší nové možnosti setkávání a tvorby. Revitalizace a vznik TDKC dokazují, že tradice a moderní kulturní ambice se mohou úspěšně doplňovat a rozvíjet.
Harmonogram otevření divadla je postupný, ale intenzivní. Zatímco loutková scéna Bajka už má první oficiální premiéru v nové budově za sebou s inscenací Sametový králíček / Aksamitny królik, Polskou scénu čeká premiéra hudební inscenace Dziękuję za muzykę v sobotu 13. 12. 2025. Slavnostní otevření Těšínského divadla i TDKC proběhne 17. 12. 2025, mimo jiné s oficiální premiérou projektu Kyberteror.
„Unikátní bude i začátek nového roku 2026, zejména pro umělecký soubor a diváky České scény. Ve Velkém sálu se uskuteční premiéra inscenace Ro(c)k na vsi, která propojí divadelní klasiku s dětským sborem a živým hudebním doprovodem celé kapely Čechomor. Těšínské divadlo a TDKC vstupují do nové etapy ve velkém stylu a těší se na návrat všech svých věrných i nových diváků,“ uzavřel radní Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek a upřesnil, že premiéra Ro(c)ku na vsi se uskuteční 31. 1. 2026.