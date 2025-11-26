Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Vánoční výzdoba
Kouzelnou atmosféru vytváří vánoční dekorace Palladia, která se inspiruje slovanským zvykem údajně již ze 7. století, kdy se křesťanské stromky věšely špičkou dolů, aby tvarem trojúhelníku připomínaly Svatou Trojici. Vánoční strom zavěšený špičkou dolů dominuje vánoční výzdobě v prostoru zadního atria. Strom je doplněn svítícími ozdobami ve tvaru koule.
Venkovní výzdoba zvýrazňuje obrysy historické fasády kasárenské budovy směrem do náměstí Republiky a historické budovy jízdárny v ulici Na Poříčí. V letošním roce bude ozdobena i fontána ve dvoraně v ulici Na Poříčí, která dotvoří kouzelnou atmosféru vstupu do kanceláří.
Pomáháme se „Stromem Radosti“
Ve středu 12. listopadu 2025 bylo vánoční období slavnostně zahájeno již pojedenácté rozsvícením „Stromu Radosti“ u Infokiosku v přízemí nákupního centra Palladium. Stejně jako v předchozích letech chce „Nadační fond Radost dětem“ nasbírat spolu se zákazníky nákupního centra Palladium 300 dárků pro těžce nemocné děti a děti z dětských domovů.
Dětská přání se budou plnit až do pondělí 22. prosince 2025 a návštěvníci nákupního centra tak mohou těmto dětem připravit krásnější Vánoce. U Stromu Radosti v přízemí je připravena tabule, na které je umístěno 300 kartiček s přáními konkrétních dětí. Každý, kdo chce pomoci, si může jedno z přání vybrat, dárek zakoupí a odnese na Infokiosek. Před Vánoci dárky poputují přímo dětem.
Druhá slavnostní akce u Stromu radosti se zpěvem koled a za účasti známých osobností se uskuteční ve středu 10. 12. 2025 od 16:30 hodin. Seznam dárků pro děti najdete zde.
Největší nákupní centrum v srdci Prahy
Palladium dnes nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren.
Vedle stálic, jako jsou velké značky Marks & Spencer, H&M, Sportisimo, Datart, vlajkové lodě značek jako Under Armour, Apple Premium Partner nebo supermarket Albert, si zákazníci mohou vybrat i v menších obchodech s nabídkou oblečení, doplňků, šperků, elektroniky, her, domácích potřeb, sladkostí a dalšího sortimentu.
V letošním roce portfolio značek nákupního centra rozšířily například Tommy Hilfiger, Bijou Brigitte, Tchibo, Bath & Body Works, Buzz a gastronomické patro posílila nová značka Dave´s Burger. Rodiny s dětmi ocení nový dětský koutek Minihood s kavárnou (najdete jej v patře +2 vedle Bageterie Boulevard).
Po toulkách Prahou a po nákupech si lze odpočinout v některé z restaurací či kaváren v Palladiu. Druhé patro centra (“Tasty Garden“) je věnováno gastronomii. Zákazníci si mohou vybrat od klasických restaurací (indická, thajská, čínská, libanonská, česká restaurace nebo neapolská pizzerie) až po fastfoodové restaurace a speciality, jako jsou čerstvě připravené vafle, makronky nebo ovocné šťávy a zmrzliny.
Kávu si návštěvníci mohou vychutnat nejen v patře +2 (Bascis coffee), ale i v jiných částech Palladia (Tchibo, Starbucks a Costa).
Dárkové poukázky – elegantní řešení dárku
Pokud zákazníci nevědí, jaký dárek svým nejbližším k Vánocům pořídit, existuje elegantní řešení – dárkové poukázky do více než 110 obchodů v Palladiu. Poukázky lze zakoupit osobně v Infokiosku nebo v e-shopu eshop.palladiumpraha.cz s možností doručení po celé České republice.
Nákupní centrum je otevřeno od pondělí do neděle:
- Obchody od 9:00 do 21:00
- Restaurace Tasty Garden od 11:00 do 22:00 hodin
- Prodej dárkových poukazů na Infokiosku od 10:00 do 20:00 hodin
- Balicí služba je zákazníkům k dispozici po celou otevírací dobu Palladia
- Parking nonstop
Do Palladia se každý pohodlně dostane městskou dopravou (stanice metra B a tramvaje „Náměstí Republiky“) nebo autem. V Palladiu je možné zaparkovat na jednom ze 700 širokých parkovacích míst již od 50 Kč/hodinu. Více informací a aktuální obsazenost lze zjistit na adrese www.palladiumpraha.cz.
Podrobné informace o dění v Palladiu získáte na webu, Facebooku nebo Instagramu.