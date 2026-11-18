Prostor před Východočeským divadlem v Pardubicích se postupně začal plnit v úterý krátce před sedmnáctou hodinou. Počasí příliš nepřálo, ale navzdory urputnému dešti byl prostor během několika dalších minut téměř zaplněn lidmi s deštníky a pláštěnkami. Právě zde se před sedmatřiceti lety scházeli ti, kteří se rozhodli postavit komunistickému režimu.
Mezi přítomnými nechyběli ani politici včetně nově zvoleného primátora města Pardubic Ondřeje Tichého (ODS), který přišel zapálit svíčku na schody městského divadla. Položit květinu a zapálit svíčku přišli i další.
Pozornost patřila mimo jiné i mladé generaci, která prostřednictvím svých projevů připomněla, proč má smysl o svobodě mluvit i více než tři desetiletí po revoluci. Jedna ze studentek pardubické univerzity zdůraznila, že svoboda a demokracie nejsou hodnoty, které by bylo možné jednou provždy považovat za získané. Podle ní nestačí jen jednou za rok přijít zapálit svíčku a připomenout si historii.
„Listopadové události nám jasně ukazují, že každá skutečná změna začíná u těch, kteří nejsou lhostejní. Nejsme tu jen proto, abychom jednou za rok zapálili svíčky,“ řekla studentka Adéla, která zároveň přítomné vyzvala, aby se zajímali o své okolí, ověřovali si informace, bránili nezávislost institucí a chodili k volbám. „A především vás prosím, nepřestávejme spolu mluvit a naslouchat si, i když máme rozdílné názory,“ dodala.
S podobným poselstvím vystoupili také dva studenti Gymnázia Mozartova. Ti připomněli, že 17. listopad není jen historickým datem. „Sedmnáctý listopad 1989 není jen další kapitolou v učebnicích dějepisu. Je to především den hodnot, pravdy, odvahy a lidské touhy po svobodě a demokracii,“ zaznělo z jejich úst.
Historický trolejbus i výroky prezidentů
Studenti mluvili také o toleranci, lidskosti a pokoře. Upozornili na nebezpečí lži a nenávisti a připomněli, že demokratická společnost nemůže fungovat bez vzájemného respektu. Zároveň pozvali veřejnost na výstavu věnovanou 17. listopadu a sametové revoluci. Ta začala ve středu od 9.40 na Gymnáziu Mozartova.
Součástí programu bylo vystoupení herců z Východočeského divadla, kteří za doprovodu hudby citovali významné osobnosti našich dějin. Zazněly například výroky Václava Havla, T. G. Masaryka nebo tehdejšího komunistického prezidenta Gustava Husáka.
Připomínka listopadových událostí se neomezila pouze na setkání před divadlem, kde kromě zapálených svíček bylo možné projít mezi informačními panely, které studenti věnovali sametové revoluci. Velkou pozornost přitahoval také historický trolejbus na třídě Míru, který si mohli lidé prohlédnout od 15 do 19 hodin. Uvnitř na ně čekala tematická instalace s dobovými materiály a vzpomínkami pamětníků. Nechyběly ani speciální Listopadoviny přibližující příběhy osobností, které se v Pardubicích zapojily do událostí roku 1989. Projekt připravil Institut Paměti národa ve spolupráci s městem a dopravním podnikem.
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Připomínka svobody v Pardubicích. Výstava v trolejbusu i podcast o Havlovi
Do připomínky se letos zapojila také Univerzita Pardubice se studentským svíčkovým průvodem, Institut Paměti národa s programem v Machoňově pasáži a večer také Divadlo 29 s premiérou česko-polské inscenace věnované odkazu Václava Havla.
Přestože déšť po celou dobu setkání neustával, většina lidí před divadlem vydržela až do konce, jen někteří rodiče s malými dětmi museli odejít dříve. Mnozí se počasím nenechali odradit ani od tance s českou vlajkou, jiní hlasitě zpívali píseň Modlitba pro Martu, která zazněla na závěr programu a k listopadovému výročí neodmyslitelně patří.