Téměř pětihodinový klavírní maraton Steinway Night zahájí 49. ročník Pardubického hudebního jara. Vystoupí na něm pianisté několika generací včetně Lukáše Vondráčka, Jitky Čechové nebo mladých talentů. Festival má od 11. dubna do 7. června 2027 zatím na programu 15 koncertů v Pardubicích a dalších městech a obcích regionu. Pořadatelé navíc jednají o dalších komorních projektech. Novinářům to dnes řekla manažerka koncertní činnosti Vladislava Kopecká.
"Interně tomu říkáme klavírní maraton. Zhruba ve třicetiminutových intervalech se budou střídat pianisté a pianistky zvučných jmen i začínající interpreti. Prostor dostanou také studenti a absolventi zdejší konzervatoře," řekla Kopecká.
Devět z 15 koncertů se uskuteční mimo Pardubice. Festival zavítá například do Chrudimi, Vysokého Mýta, Přelouče, Mikulovic, Seče, Sezemic nebo Lázní Bohdaneč. Koncerty se budou konat také v Gočárově galerii, Automatických mlýnech a Rytířském sále pardubického zámku.
"Snažíme se realizovat kulturní službu a nabídku pro širokou veřejnost nejen v krajském městě, ale i v širším regionu. Je pro nás důležité, abychom nebyli zaměření jenom na krajské město," řekl ředitel filharmonie Pavel Svoboda.
Program se podle Kopecké vybírá s ohledem na charakter jednotlivých míst. V Mikulovicích vystoupí harfista Martin Sadílek, v Přelouči rozezní historické varhany z roku 1692 varhanní virtuos Juraj Křemen. V Seči se pod patronací houslisty Václava Hudečka představí mladí interpreti Matteo Hager a Jan Novák.
V Lázních Bohdaneč zazní jedno z nejznámějších děl klasické hudby, Vivaldiho Čtvero ročních období. Tentokrát se ho ujme houslista David Hernich. "Snažíme se, aby si v programu našla své místo jak odborná veřejnost, tak široké publikum. Vedle špičkových umělců nabízíme také přístupné programy se slavnými díly, jako jsou Čtvero ročních období, Ave Maria nebo Malá noční hudba. Vždy ale v kvalitní interpretaci," řekla Kopecká.
Významným bodem festivalu bude také vystoupení britského vokálního souboru The King's Singers. Šestice zpěváků se představí v neděli 25. dubna v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Soubor vznikl v roce 1968 mezi studenty King's College v Cambridge a získal dvě ceny Grammy.
Festival vyvrcholí 7. června ve Vysokém Mýtě koncertem Beethoven 200. V kostele svatého Vavřince zazní skladatelova monumentální Missa solemnis v podání Komorní filharmonie Pardubice a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Sólisty budou Jana Sibera, Jana Hrochová, Jaroslav Březina a František Zahradníček.