Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Hana Lanková
  12:32
Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří zachránili zanikající sklářské umění, letos pokračuje novou kolekcí inspirovanou rokem 1935. Kouzlo s názvem Domovina ohromilo i samotnou první dámu, která kolekci osobně pokřtila.

Legenda praví, že v polovině 19. století jeden německý sklář, který neměl dost peněz na jablka a další ovoce na zdobení vánočního stromečku, zkusil vyfouknout skleněné koule, aby jablko alespoň napodobil. A tak vznikly první vánoční ozdoby. Z nouze, ale s kouzlem, které přetrvává staletí.

Na tuto tradici navazuje i sklárna Koulier, která v roce 2021 vznikla, aby zachránila pracovní místa sklářů v oblíbeném podniku, který později musel skončit. Od té doby se tu rodí ozdoby, které spojují pečlivou ruční práci a kus české historie.

Ručně vyráběné vánoční dekorace ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Jeden z vánočních stromečků inspirovaný šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku (25. září 2025)
Příjemná atmosféra mezi lidmi, kteří svou práci milují. (25. září 2025)
Kouzelné labutě ze sklárny Koulier (25. září 2025)
31 fotografií

„Vstoupili jsme na trh jako nezkušení, ale věděli jsme, že nemůžeme nechat 35 lidí bez práce. Když zrušili provozovnu jedné z mých oblíbených skláren, vzdálenou zhruba 15 kilometrů odtud, měli jsme s manželem jasno. Pro skláře, kteří své řemeslo milují, je to úplně jiná situace než u jiných profesí. Sklář, který se svou práci učí dlouhá léta, najednou nemá kam jít,“ říká obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková.

Šrámková je zároveň i ředitelkou zámeckého resortu na zámku Loučeň a od roku 2008 tam každoročně pořádá akci Příběh Vánočního stromečku. Jak sama říká, vždy dbala na to, aby ozdoby pocházely od českých výrobců. Za ta léta poznala, který z dodavatelů má skutečně nejkvalitnější a nejkrásnější ozdoby, a když zjistila, že jejich výroba končí, rozhodla se zachránit nejen řemeslo, ale i pracovní místa.

„Manžel měl v prostorách, kde dnes sídlí Koulier, svou truhlárnu. Přesunul ji do větších prostor, a uvolnil tak místo pro sklárnu. V té době jsme v tomto oboru neměli vůbec žádné zkušenosti a vše pro nás bylo nové, ale měli jsme lidi, kteří uměli svou práci dobře, a to je základ,“ dodává.

Pocta prvním foukaným ozdobám

Letošní Vánoční kolekce s názvem Domovina je poctou prvním foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Ozdoby vynikají sytě červenou a modrou barvou na bílém podkladu, jemnými kvítky, puntíky nebo srdíčky, které připomínají tradiční výšivku a české kroje.

Každá z celkem 139 vzorů ozdob je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935. Najdete mezi nimi motiv husarské stuhy, červené a modré máky nebo jemné lipnice. Některé dekory jsou hravější a barevnější, s růžovou, zelenou i žlutou barvou, a připomínají tak ozdoby, které mnozí z nás pamatují z dětství.

Součástí kolekce jsou i nové tvary, například skleněné rolničky, které nejen zdobí, ale skutečně i zvoní. Zajímavými kousky jsou ale tzv. píchané ozdoby, koule i olivy, vyráběné tradiční technikou už od třicátých let dvacátého století, které už dnes téměř nikdo nevyrábí. Foukají se ručně a poté jsou nahřívány v přesném bodě, kde speciální přístroj vytvoří prohlubeň, například pro dekor květinového košíčku.

Jak se rodí kouzlo pod rukama sklářů

Výroba skleněné ozdoby je jemná a časově náročná práce. Skleněná trubice se nahřeje nad kahanem a foukač ji pomocí dechu vytvaruje do dokonalé koule, rampouchu nebo třeba zvonečku. Následuje ruční zdobení, malíři přidávají barvy, třpytky i ornamenty. Každá ozdoba je originál a žádná se nikdy nepovede úplně totožně.

Ve sklárně Koulier dnes najdete více 1 400 tvarů a dekorů, od klasických koulí a zvonků až po flakony či amfory. Každý kus nese podpis trpělivosti a řemeslného umu. Podle Vlaďky Jelínkové, která má na starost administraci, ale je zároveň i pravou rukou spolumajitelů, se častokrát stává, že exkurze návštěvníkům úplně změní pohled na vánoční výzdobu.

Ve sklárně Koulier začalo nejrušnější období roku, mistři tvoří vánoční ozdoby

„Jednou k nám dorazil zákazník, který si trval na tom, že stromeček má být pouze v bílé a modré. Po exkurzi jsem ho ale zahlédla v našem obchůdku, jak si prohlíží úplně jiné barvy. Zaujalo mě to, a tak jsem se s ním dala do řeči. Se slzami v očích mi řekl, že jsme mu zcela změnili pohled a po představení zelené a červené kolekce si je šel nakoupit. S nadsázkou dodal, že kvůli nám teď musí předělat celý stromeček,“ vzpomíná Jelínková.

Adventní kalendář s pečetí první dámy

Novinkou letošní sezony je Adventní kalendář s názvem Domovina 2025, který letos na jaře pokřtila sama první dáma Eva Pavlová. V elegantním boxu se ukrývá 24 samostatně balených ručně vyráběných ozdob, inspirovaných folklorními motivy. Každý den adventu se odhalí jedna ozdoba a na Štědrý den čeká poslední překvapení.

„Je pro mě skutečně velká čest, že si právě první dáma našla cestu i k nám a ujala se pokřtění našeho adventního kalendáře. Neskutečně si toho vážím. Naše kalendáře se těší stále větší oblibě. Poprvé jsme tento formát uvedli v roce 2023 a dnes jsme již schopni nabídnout i obsah vyrobený přímo na míru našim zákazníkům,“ říká Šrámková.

Do sklárny se může nejen na exkurzi vydat každý, k vidění je tam celý proces výroby od roztavené skleněné píšťaly až po finální ruční malbu, ale také si lze vyzkoušet vlastní šikovnost. V rámci tvořivých dílniček si návštěvníci mohou ozdobit vlastní skleněnou kouli, která jim zůstane jako originální památka. Tvoření je připraveno pro děti i pro dospělé, kteří chtějí zažít kouzlo ruční práce na vlastní kůži.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.