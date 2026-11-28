Jindy obyčejný rodinný dům u hlavní silnice v Libišanech na Pardubicku se každoročně mění v oblíbenou atrakci. Letos začaly přípravy už v září. Manželé postupně přidávali světelné řetězy, dekorace a rozšířili zadní část zahrady. Právě ta jim dala v posledních týdnech nejvíce zabrat. Na výzdobě totiž stále pracují pouze ve dvou a během podzimu se jí věnovali několik hodin každý den.
„Bylo to podle únavy a taky toho, jak to zrovna šlo. Vždy jsme ale udělali alespoň něco, i když se nám třeba zrovna nic nechtělo. Většinou to byly tak tři až čtyři hodiny,“ říká Petra Hloušková.
Pomocnou ruku jim při stavbě obřích sněhuláků podal soused. „Sama bych to s manželem nezvládla, jsou strašně velcí. Můj úkol byl vlézt dovnitř a nainstalovat tam světýlka, aby nám zářili i páni sněhuláci,“ vypráví majitelka.
Rozšiřování výzdoby však nebylo jedinou výzvou. S přibývajícím množstvím světel přibývají také technické problémy. Některé starší řetězy už dosluhují, jindy zlobí napájení nebo trafa.
„Letos jsem z toho byla místy zoufalá. Museli jsme měnit trafa a vyřadit nefunkční řetězy. Podařilo se mi pověsit bílé řetězy, naaranžovat je a pak jsme zjistili, že přestaly fungovat. Nakonec jsme museli zvolit jejich opravu přímo na místě a doufat, že nás nezklamou a nakonec přece jen zasvítí. Pak už jsem si říkala, že jestli letos vůbec rozsvítíme, bude to zázrak,“ vzpomíná.
Osvětlený dům v číslech
★ 471 572 LED žároviček
Celková spotřeba je cca 4,58 kWh za hodinu
V manželově dílně jsou také řetězy, které museli vyřadit nadobro. Během roku se je pokusí opravit. Pokud se mu to podaří, možná se Hlouškovým příští rok splní přání a dosáhnou půl milionu světýlek.
Půl milionu třeba příští rok
Jubilejní desátá sezona si podle Petry Hlouškové přímo říkala o krásné číslo. Majitelka měla do poslední chvíle představu, že se jim podaří počet světýlek slavnostně zaokrouhlit na půl milionu. Nakonec jich však na domě a zahradě zazáří 471 572.
„Chtěla jsem a snažila jsem se, aby to k desátému výročí hezky vyšlo, ale už se to bohužel nedalo zvládnout. Za prvé jsme to nedali časově a za druhé jsme jich minulý rok dokoupili málo,“ říká s úsměvem.
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I tak jde o výrazný nárůst oproti loňskému roku, kdy na domě svítilo něco málo přes 367 tisíc LED žároviček. Hlouškovi to zdůvodňují mimo jiné i tím, že lípa, která už tak měla velkou spotřebu, zase o něco povyrostla, a tak dostala pár světýlek navíc.
Největší proměnou prošla zadní část zahrady, kde přibylo několik cest. Návštěvníci tak mohou nově procházet dalšími osvětlenými branami. Výzdobu doplnilo několik stromečků a svíčky, které patří k nejzajímavějším prvkům letošní sezony. Jsou totiž autorskou tvorbou majitelů. Vyráběli je z trubek původně určených pro podlahové vytápění.
Na Mikuláše museli omezit kapacitu
Letošní advent bude pro manžele o něco náročnější i kvůli novému nápadu. Rozhodli se totiž uspořádat vůbec první mikulášský program pro děti. Nečekali však tak tak velký, že nakonec budou muset řadu lidí odmítat.
„Nečekala jsem, že bude až tak velký zájem. Původně jsem si jen říkala, že by to bylo hezké, ale přiznám se, že je hodně náročné to všechno zorganizovat,“ říká.
Kapacita celé akce musela být omezena na 50 dětí. Přednost dostaly děti z Libišan, zbývající místa se majitelé snažili rozdělit mezi zájemce z okolních obcí a měst. Samotný vstup na akci zůstává bezplatný, jelikož oba jakoukoliv komerci dlouhodobě odmítají. Za dětský balíček si však rodiče zaplatit museli. Náklady na jejich přípravu pro tak velký počet dětí by totiž jinak byly nereálné.
Když se Petra Hloušková ohlédne za uplynulými deseti lety, nic zásadního by prý neměnila. Je spokojená s tím, kam se jejich původně naprosto běžná vánoční výzdoba posunula, a další plány nechává přicházet přirozeně.
„Lidé si to mezi sebou řeknou, rádi se vrací a vodí rodinu i své známé. Nás to prostě baví. Dělá nám radost, když můžeme dělat lidem radost. Všechna ta ocenění jsou hezká, ale nad ty pohledy a úsměvy zkrátka není. Přeju si jen, aby se to lidem pořád líbilo a aby u nás alespoň na chviličku zapomněli na ten chaos, který je všude kolem,“ dodává.
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Osvětlený dům se v Libišanech poprvé rozzáří a otevře už v sobotu 28. listopadu. Tento den si manželé Hlouškovi vyhradili pouze pro své sousedy a další obyvatele obce. Pro veřejnost zahájí sezonu tradičně první adventní neděli 29. listopadu v 17 hodin.
Návštěvníci mohou k domu přijet autem a využít vyhrazené parkoviště u místního fotbalového hřiště, které se nachází jen pár minut pěšky. Poznají ho podle svítící komety. Majitelé zároveň prosí řidiče, aby parkovali ohleduplně a neblokovali vjezdy k okolním domům.