Africké muzeum v Holicích chystá k 60. výročí výstavu o své historii

K 60. výročí vzniku Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích chystá instituce tematickou výstavu o své historii. Bude instalovaná přímo v muzejní expozici, sdělila ČTK vedoucí muzea Marcela Jeřábková. Zároveň se otevře turistické informační centrum ve vstupním prostoru muzea.
"Na 20 výstavních panelech bude představena historie jeho vzniku, stavba, první expozice, proměny v průběhu let, velká rekonstrukce v roce 2012 a slavnostní otevření. Výstava bude doplněná také dobovými dokumenty zapůjčenými z České televize a exponáty vystavenými ve vitrínách, jako jsou staré propagační materiály a kroniky," uvedla Jeřábková.
Výstava potrvá od 28. dubna do konce roku. Kromě toho čekají příchozí drobné pozornosti a zajímavosti. "Všichni návštěvníci, kteří letos také slaví 60. narozeniny, mají vstup do muzea zdarma," uvedla Jeřábková. Lidé si budou moci zakoupit výroční turistickou vizitku a výroční poštovní známky s takzvanými přítisky, které budou k dostání jen v omezeném množství. Historii instituce zmapuje publikace vydaná k této příležitosti.
Poslední modernizaci muzeum podstoupilo v roce 2012. Vznikla v něm expozice, kterou navrhl architekt a divadelník David Vávra. Jejím hlavním bodem jsou stylizované Viktoriiny vodopády s iluzí tekoucí vody, africkou vesničkou a průhledem ven z budovy. Expozice už podle Rydla potřebuje obnovit, v nejbližších letech to kvůli nákladnosti nebude.
Holický rodák Emil Holub (1847 - 1902) je symbolem českého cestovatelství, na výpravách v Africe strávil 11 let. Jeho muzeum ve městě vzniklo v roce 1966, základem mu byly rozsáhlé sbírky a předměty z pozůstalosti, které mu dříve věnovala Holubova manželka Růžena.