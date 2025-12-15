Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Na agresivního kozla byli hasiči upozorněni v neděli krátce před čtrnáctou hodinou odpoledne. Na tísňovou linku volali lidé, kterým se nedařilo vstoupit do ubytovacího objektu v dolnomoravské místní části Horní Morava, v němž byli ubytováni. Podle oznamovatele zvíře útočilo na každého, kdo se odvážil vstoupit na třetí schod vedoucí ke dveřím.
„Vyslali jsme na místo jednotku hasičů z HZS Králíky. Po jejich příjezdu se zdivočelé zvíře nejspíš leklo, seskočilo z přibližně třímetrové výšky a následně z místa události uteklo do okolního lesa,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.
Kuriózní událost se tak nakonec obešla bez zranění a nevznikly žádné škody. Hasiči lokalitu ještě zkontrolovali a následně vyhodnotili jako bezpečnou.
Později vyšlo najevo, že se jednalo o kozla druhu Tahr himalájský, který podle diskutujících na sociálních sítích pravděpodobně někomu utekl z chovu v blízkém okolí. Netradiční domovník však vyvolal úsměvné reakce mezi komentujícími.
„To je jak pohádka O zlé koze - jde uplakaná babička po vesnici. ‚Babičko, proč pláčete?‘ ‚Ale, na půdě mám kozu a ta tam nikoho nepustí.‘ ‚Já vám ji vyženu.‘ ‚I nevyženeš, holenku, jinačí tam byli a nepořídili.‘ Jen vložil nohu na první schod, už se ozvalo: ‚Já koza rohatá, do polovic odratá...‘ PS: Z fotek poznat nejde, zda jde o kozu či kozla. Zajímalo by mne, zda oznamovatel tento detail opravdu zkoumal,“ napsala na Facebooku Eliška Miroslava Tintěrová.
„Prdlajs rotvika, kozla k baráku,“ dodal další z komentujících Daniel Martan.