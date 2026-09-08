AI podle prorektora Univerzity Pardubice zlepšila jazykovou úroveň prací

Univerzita Pardubice chystá pravidla pro používání umělé inteligence (AI) při výuce. Pro všechny obory ale nebude platit jedno pravidlo, vyučující si budou moci určit, kdy studenti AI používat mohou a kdy ne. ČTK to řekl prorektor Univerzity Pardubice Petr Nachtigal. Díky umělé inteligenci se podle něj zlepšila jazyková úroveň závěrečných prací.
Univerzita hledá způsob, jak nastavit pravidla pro studenty i vyučující. První konkrétní kroky už podnikla univerzitní knihovna, která připravila návod k využívání AI při psaní závěrečných prací. Studenti mají použití umělé inteligence v práci uvést.
"Letos to bylo na závěrečných pracích poprvé masivně vidět, studenti AI využívali hlavně k jazykové korektuře. Bylo znát, že jim opraví češtinu a lépe díky tomu stylizují věty," řekl Nachtigal. AI podle něj může studentům pomoci s osnovou práce, rešerší nebo jazykovou kontrolou, samotné zpracování ale musí zůstat na nich. Přístup k umělé inteligenci je podle prorektora mezi akademiky různý, někdo ji odmítá ve výuce používat, další ji akceptuje nebo vítá.
Použití umělé inteligence v závěrečných pracích může být podle prorektorky Liběny Černohorské někdy nápadné. Studenti například začnou používat cizí nebo neobvyklá slova, která běžně v komunikaci nepoužívají. "Horší je, když si student nechá práci udělat a pak vlastně neví, co v ní je. To poznáme poměrně rychle," uvedla Černohorská.
Jako první usměrňuje použití AI filozofická fakulta, která vydala pravidla letos v červnu. Univerzita Pardubice v současnosti připravuje směrnici, která upraví používání umělé inteligence na celé škole. Na jejím vzniku pracuje skupina složená ze zástupců fakult a rektorátních pracovišť. "My jako univerzita budeme pochopitelně chtít nastavit pravidla obecně," řekl Nachtigal. I pro vyučující to může být pomocník při opravách odevzdaných studentských prací, dodal.
Univerzita pořídila 200 licencí AI softwaru Copilot Pro. Platí za ně zhruba milion korun ročně. Copilota mohou akademici, vědci i administrativní pracovníci používat při výuce, výzkumu nebo přípravě projektů. "AI může pomoct i s přípravou atraktivnější výuky nebo se zpracováním prezentací tak, aby byly pro studenty zajímavější. Je to ale pořád jen technologie, která člověka nezastoupí. Na konci by měl být vždycky člověk, který do toho vstoupí a výsledek zkontroluje. Lidský prvek je tam podle mě pořád strašně důležitý," řekla Černohorská.
Univerzita řeší také ochranu dat při používání umělé inteligence. Zaměstnanci musí podle Černohorské vědět, jaké informace mohou do nástrojů zadávat a které by naopak kvůli citlivosti nebo ochraně osobních údajů do AI vkládat neměli. Důležitá je podle ní také kybernetická bezpečnost a kontrola toho, co nástroj s vloženými daty dál dělá.