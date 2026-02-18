Vyráží se přesně v 11:00 od místního kostela. Cílem průvodu je hradní nádvoří, kde vypukne pravá masopustní veselice.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční pochoutky, společné zážitky a chybět nebude ani bohatá tombola.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Vyráží se přesně v 11:00 od místního kostela. Cílem průvodu je hradní nádvoří, kde vypukne pravá masopustní veselice.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční pochoutky, společné zážitky a chybět nebude ani bohatá tombola.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Letňanská radnice mimo jiné pořádá každoročně nemálo kulturních a sportovních akcí. A tak před radnicí jsou nainstalovány stojany, na kterých lze zhlédnout fotodokumentaci z některých z nich.
V parku Na Pláni v Praze 5 stojí smutný sněhulák, kterému chybí nejen pokrývka hlavy, oči i nos ale oblevou pomalu taje i jeho sněhové tělo ze tří pracně uválených koulí ze strany dětí z nedaleké...
Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...
Oslavu jídla, veselí a starých českých zvyků slibuje obnovený Masopust na Svojanově. V sobotu 21. února se o zábavu postará pestrý průvod masek, připravený ve spolupráci s letohradským spolkem...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...
Úbytek biodiverzity je rizikem nejen pro přírodu, ale i pro lidskou společnost, která je její součástí. Uvedl to Radim Hédl z Botanického ústavu v rozhovoru,...
Bývalý starosta Nového Kostela na Chebsku Oto Teuber (nez.) dostal u chebského okresního soudu tříletý podmíněný trest za zneužití pravomoci úřední osoby,...
Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...
Brněnská Káznice nabídne od konce února po celý rok cyklus přednášek a besed s názvem Otisky paměti o politických perzekucích komunistického režimu....
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...
Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...