Akcelerační zóny revoluci nepřinesou, obce na Svitavsku si chtějí výstavbu usměrnit samy

Radek Latislav
  8:12aktualizováno  8:12
Starostové na Svitavsku kritizují nedávno představené akcelerační zóny pro urychlenou výstavbu větrných elektráren. Stát je umístil do míst, o kterých se už dříve mluvilo jako o no-go zónách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav

Když ČEZ stavěl vedení z Poličky do Svitav, musel u vojenského radaru použít nižší sloupy, aby nezasahovaly do jeho paprsku. Teď mají ve stejném území vyrůst větrníky. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj počítá s akcelerační zónou pro větrné elektrárny jen pár stovek metrů od strategického radaru.

Celkem mají akcelerační zóny v Pardubickém kraji vzniknout jen ve čtyřech lokalitách na Svitavsku v pomyslném středu trojúhelníku měst Polička, Litomyšl a Svitavy. Starostové kritizují, že stát akcelerační zóny připravil bez projednání s obcemi a bez ohledu na zájmy armády.

Větrné elektrárny u Anenské Studánky byly zprovozněny v roce 2006 a 2008. Po dvaceti letech mají na katastru obce vyrůst další čtyři.
Návrh akceleračních zón na Svitavsku
Pozice jednotlivých obcí k výstavbě větrných elektráren (13. dubna 2026)
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku (23. ledna 2024)
Obce mikroregionu Svitavska třetím rokem veřejně projednávají možný záměr výstavby nových větrníků na úpatí Hřebečského hřbetu. Akcelerační zónu přitom stát navrhl západně u Svitav nedaleko Mikulče, kde panuje napříč obcemi shoda, že zalesněná lokalita je určena pro turismus a trávení volného času. Rozhodně ne pro stavbu větrných elektráren.

„Je to pro nás nepředstavitelná věc. Jen přes moji mrtvolu,“ řekl svitavský starosta David Šimek.

Čtyři akcelerační zóny

Akcelerační zóny neznamenají, že v nich větrné elektrárny automaticky vzniknou. Stát jimi pouze určuje území, kde má být jejich povolování jednodušší a rychlejší. Obce i nadále budou moci uplatnit své podmínky a investoři stále musejí získat všechna potřebná povolení včetně podmínek vlivu na životní prostředí. Větrníky je přitom možné stavět i mimo tyto zóny. Podle oslovených starostů vznikly akcelerační zóny bez znalosti místních podmínek.

„Nesouhlasíme s akceleračními zónami Karle ani Pomezí, kde by mohly vyrůst až 250metrové věže. Už o tom jednalo zastupitelstvo. Stát by měl obraně věnovat v této době prioritu. Nedaleký vojenský radar stavbu větrníků zarazil už v několika okolních lokalitách,“ říká starosta Květné Petr Škvařil.

Ozývají se i radnice, kterých se zóny přímo netýkají, protože neleží na jejich katastru. Například Polička. „Ačkoli se toto téma bezprostředně netýká našeho města, nemůže nám být jedno, co teoreticky může vzniknout v našem okolí,“ píše se ve stanovisku vydaném poličskou radnicí.

Podle vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka si dali úředníci záležet a zóny vybrali šetrně s ohledem na životní prostředí. „Mnoho lidí z týmu pana Doležala z odboru posuzování vlivů na životní prostředí mělo plno bezesných nocí. Pracovali i o Velikonocích, takže si dali záležet, aby se větrníky nestavěly někomu za chalupou nebo nenarušovaly ráz krajiny, který tomu neodpovídá,“ řekl Turek na půdě Senátu.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že navržené zóny byly projednány například s ministerstvem obrany. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj sdělila, že všechny relevantní limity související s obranou státu byly zohledněny. Nicméně tím proces neskončil. „Ministerstvo obrany České republiky je dotčeným orgánem, který bude uplatňovat své stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu,“ sdělila mluvčí Veronika Lukášová.

Veřejnost dostane šanci se k plánu vyjádřit

Veřejné projednání o akceleračních zónách se uskuteční v půlce května a termín pro podání připomínek mohou obce zasílat do 1. června. Definitivně pak vybrané oblasti musí schválit vláda.

Záměna oblastí však nebude podle resortu možná, neboť akcelerační oblasti jsou vymezovány výhradně v územích, pro která bylo provedeno tzv. biologické posouzení. „Výstavba větrných elektráren je však možná i mimo tyto akcelerační oblasti, takže skutečnost, že se záměr nenachází v navrhované akcelerační oblasti, nemá na jeho projednání žádný vliv,“ dodala mluvčí Lukášová.

Podle Martina Hofmana ze společnosti S&M, která je v Pardubickém kraji největším provozovatelem větrných elektráren, navržené akcelerační zóny pro výstavbu větrníku až na rychlejší povolovací proces nic zásadního neznamenají. Pro podporu obnovitelných zdrojů jsou podstatné novely energetického zákona lex OZE, které i mimo tyto oblasti zkracují povolovací proces maximálně na dva roky. Dodnes zabral klidně i deset let.

„Překvapením je, že byla vyhlášena pouze 1/6 navrhovaných akceleračních zón, a to téměř u všech jinde, než byly původně plánovány. Ty předložené v našem regionu nejsou konečným výsledkem, neboť jsou umístěny mimo jiné v leteckém chráněném prostoru Vojenské ubytovací a stavební správy, se kterou dle našich informací o těchto zónách extrémně nikdo nehovořil,“ uvedl Hofman.

Česko na podporu obnovitelných zdrojů může vyhlášením akceleračních zón z Evropské unie získat až devět miliard korun.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

ilustrační snímek

Členům více než 300 sborů dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme...

10. května 2026  7:47,  aktualizováno  7:47

Ani v Letňanech nezapomněli na padlé hrdiny světových válek. Jedna z páteřních ulic této městské části je pojmenována po některých z nich – je to ulice Beranových.

vydáno 10. května 2026  9:20

Komunistická oslava Dne vítězství na Staroměstském náměstí.9.5.2026.

vydáno 10. května 2026  9:13

