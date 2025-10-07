Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Marek Votke
  11:12aktualizováno  11:12
Na pardubickém sídlišti Dubina minulý týden agresivní zfetovaný muž vulgárně napadal učitelku a skupinu malých školáků. Situaci na zastávce MHD pohotově vyřešil zaměstnanec Služeb města Pardubic ze stupátka projíždějícího popelářského vozu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Třiačtyřicetiletý opilý a zdrogovaný muž ve čtvrtek na zastávce v ulici Jana Zajíce nejprve pokřikoval po jedenácti malých dětech z první až třetí třídy základní školy. Když se mu v tom snažila zabránit jejich učitelka, začal hrubě urážet i ji.

Učitelka se bála před mužem vytáhnout mobilní telefon, aby ji během volání na tísňovou linku fyzicky nenapadl. Prostor nakonec dostala díky projíždějícímu popeláři.

„Ze stupačky popelářského vozu si konfliktu všiml zaměstnanec Služeb města Pardubic, který dal znamení řidiči, ať zastaví, a do situace se bez váhání vložil,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Učitelce a malým žákům při konfliktu se zdrogovaným mužem pomohl projíždějící popelář. (2. října 2025)
Učitelce a malým žákům při konfliktu se zdrogovaným mužem pomohl projíždějící popelář. (2. října 2025)
Třídu malých žáků začal na ulici napadat feťák, učitelce pomohl popelář
Obsah kapes zadrženého agresora. (2. října 2025)
5 fotografií

Postavil se mezi třídu a agresora důrazně mu vysvětlil, že takhle se chovat nebude. Muž se stáhl a odešel pryč. Na místo mezitím dorazila hlídka strážníků.

„Ti muže vzápětí našli v nedaleké prodejně, kam se šel schovat. Omezili ho na osobní svobodě a zjistili, že je pod vlivem alkoholu i návykových látek,“ popsal Sejkora.

Popeláře čeká odměna

Ten také zveřejnil jména ústředních aktérů celé součinnosti – učitelky Marcely Kumpanové a zaměstnance městských služeb Tomáše Nešetřila. „Jejich čin uvádíme jako dva velké příklady osobní statečnosti,“ řekl Sejkora. Incidentu totiž přihlíželo několik svědků, pomoci se však snažila už jen jedna další žena.

„Jsem velmi ráda, že náš zaměstnanec pan Tomáš Nešetřil toto jednání nenechal být a bez váhání se do situace vložil. Vážím si jeho statečnosti a skutečnosti, že jsou mezi námi takoví gentlemani,“ uvedla Klára Sýkorová, ředitelka Služeb města Pardubice. Dodala, že zaměstnance za jeho počínání zcela jistě čeká zasloužená odměna.

K celé situaci se vyjádřila i samotná učitelka, která se před agresora postavila ve chvíli, kdy neměla kam ustoupit. „Bála jsem se, ale přišlo mi to správné. Bylo vidět, že z toho člověka nemluví jen alkohol. Měl rozšířené zornice, impulzivní jednání. Rozhlížela jsem se po okolí, zda někdo na situaci reaguje a třeba volá o pomoc, ale to se nestalo. Už jsem začala přemýšlet, že si do ruky připravím klíče, abych se měla aspoň čím bránit,“ popsala Marcela Kumpanová.

Poděkovala také Nešetřilovi, který jí neváhal přijít na pomoc. „Dal mi čas zvednout telefon a zavolat strážníky, kterým bych také chtěla moc poděkovat. Komunikovali se mnou po telefonu a ujistili mě, že situaci už sleduje kamera a hlídka je na cestě. Dorazili velmi rychle, to už jsem věděla, že to bude dobré,“ řekla Kumpanová.

Traumatický incident následně ve škole rozebrala i s žáky, vysvětlovala jim důvody, proč se agresor takhle zachoval, a že je dobré se podobným lidem vyhýbat. Případně jak správně reagovat.

„Jste-li svědkem podobného jednání, je zcela namístě zavolat hlídku městské nebo státní policie. Zejména pokud vidíte, že se situace neuklidňuje či dokonce zhoršuje, tak na nic nečekejte. Odejděte do bezpečné vzdálenosti a volejte na tísňovou linku,“ dodal Sejkora.

Pokud se v podobné situaci ocitnete přímo vy, získejte si od agresivního člověka odstup a prostor na zavolání pomoci. Nebo požádejte někoho z okolí. Spousta lidí bude bez toho váhat, zda se vůbec zapojit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Poskytovatel internetu PODA koupil společnost JON.CZ

7. října 2025  10:48

Chrudim dokončuje projekt na obnovu smuteční síně, práce začnou asi příští rok

Město Chrudim v příštím nebo přespříštím roce zmodernizuje smuteční síň. Brzy bude mít hotový projekt. Budovu bude nutné asi na měsíc zavřít. Smuteční obřady...

7. října 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

V Kutné Hoře se sloučí mateřské školy, zjednoduší to systém zápisů

V Kutné Hoře se sloučí mateřské školy. Dosavadní školka Pohádka se stane od příštího roku součástí organizace Mateřské školy Kutná Hora, pod niž spadají...

7. října 2025  9:04,  aktualizováno  9:04

Biohacking Summit Prague 2025

7. října 2025  10:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pondělní požár rodinného domu na Třebíčsku způsobil pětimilionovou škodu

Hasiči likvidovali v pondělí večeř požár střechy rodinného domu v Radoníně na Třebíčsku. Škodu vyčíslili na pět milionů korun. Nikdo se nezranil. Příčinu...

7. října 2025  8:31,  aktualizováno  8:31

Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z...

7. října 2025  10:12

Czernin si po válce neuchoval československé občanství, potvrdil Ústavní soud

Eugen Czernin si po druhé světové válce neuchoval československé občanství, potvrdil Ústavní soud (ÚS), když odmítl stížnost jeho vnuka Karla-Eugena. Domáhal...

7. října 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

5 tipů na akce v Praze zadarmo: Říjen nabídne program pro děti i exotiku

Podzim v Praze přináší řadu kulturních akcí, za které neutratíte ani korunu. Vydat se můžete třeba na EtnoFest, výstavu o stromech nebo den otevřených dveří běžně nepřístupných budov. Vybrali jsme...

7. října 2025  9:51

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Kamion patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku a jeho přistávání je dálnice ve...

7. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:47

U Radětínského rybníka se lidé dozvědí zajímavé informace o místní vodě

Dozvědět se informace o čištění odpadních vod, včetně fungování samotné čističky, o biologických rybnících nebo o ochraně vodního ptactva mohou nyní lidé u Radětínského rybníka.

7. října 2025  9:47

Zbrojní průmysl – očekávaný růst tržeb nad 60 %

7. října 2025  9:45

GRANITOL získal ocenění Obal roku 2025 za ekologickou inovaci

7. října 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.