Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Třiačtyřicetiletý opilý a zdrogovaný muž ve čtvrtek na zastávce v ulici Jana Zajíce nejprve pokřikoval po jedenácti malých dětech z první až třetí třídy základní školy. Když se mu v tom snažila zabránit jejich učitelka, začal hrubě urážet i ji.
Učitelka se bála před mužem vytáhnout mobilní telefon, aby ji během volání na tísňovou linku fyzicky nenapadl. Prostor nakonec dostala díky projíždějícímu popeláři.
„Ze stupačky popelářského vozu si konfliktu všiml zaměstnanec Služeb města Pardubic, který dal znamení řidiči, ať zastaví, a do situace se bez váhání vložil,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Postavil se mezi třídu a agresora důrazně mu vysvětlil, že takhle se chovat nebude. Muž se stáhl a odešel pryč. Na místo mezitím dorazila hlídka strážníků.
„Ti muže vzápětí našli v nedaleké prodejně, kam se šel schovat. Omezili ho na osobní svobodě a zjistili, že je pod vlivem alkoholu i návykových látek,“ popsal Sejkora.
Popeláře čeká odměna
Ten také zveřejnil jména ústředních aktérů celé součinnosti – učitelky Marcely Kumpanové a zaměstnance městských služeb Tomáše Nešetřila. „Jejich čin uvádíme jako dva velké příklady osobní statečnosti,“ řekl Sejkora. Incidentu totiž přihlíželo několik svědků, pomoci se však snažila už jen jedna další žena.
„Jsem velmi ráda, že náš zaměstnanec pan Tomáš Nešetřil toto jednání nenechal být a bez váhání se do situace vložil. Vážím si jeho statečnosti a skutečnosti, že jsou mezi námi takoví gentlemani,“ uvedla Klára Sýkorová, ředitelka Služeb města Pardubice. Dodala, že zaměstnance za jeho počínání zcela jistě čeká zasloužená odměna.
K celé situaci se vyjádřila i samotná učitelka, která se před agresora postavila ve chvíli, kdy neměla kam ustoupit. „Bála jsem se, ale přišlo mi to správné. Bylo vidět, že z toho člověka nemluví jen alkohol. Měl rozšířené zornice, impulzivní jednání. Rozhlížela jsem se po okolí, zda někdo na situaci reaguje a třeba volá o pomoc, ale to se nestalo. Už jsem začala přemýšlet, že si do ruky připravím klíče, abych se měla aspoň čím bránit,“ popsala Marcela Kumpanová.
Poděkovala také Nešetřilovi, který jí neváhal přijít na pomoc. „Dal mi čas zvednout telefon a zavolat strážníky, kterým bych také chtěla moc poděkovat. Komunikovali se mnou po telefonu a ujistili mě, že situaci už sleduje kamera a hlídka je na cestě. Dorazili velmi rychle, to už jsem věděla, že to bude dobré,“ řekla Kumpanová.
Traumatický incident následně ve škole rozebrala i s žáky, vysvětlovala jim důvody, proč se agresor takhle zachoval, a že je dobré se podobným lidem vyhýbat. Případně jak správně reagovat.
„Jste-li svědkem podobného jednání, je zcela namístě zavolat hlídku městské nebo státní policie. Zejména pokud vidíte, že se situace neuklidňuje či dokonce zhoršuje, tak na nic nečekejte. Odejděte do bezpečné vzdálenosti a volejte na tísňovou linku,“ dodal Sejkora.
Pokud se v podobné situaci ocitnete přímo vy, získejte si od agresivního člověka odstup a prostor na zavolání pomoci. Nebo požádejte někoho z okolí. Spousta lidí bude bez toho váhat, zda se vůbec zapojit.