Amatérští výtvarníci vytvořili panorama Přelouče s Vávrou a Formanem

Řeku Labe a panorama města Přelouče na Pardubicku ztvárnili amatérští výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a výtvarníkem a divadelníkem Matějem Formanem. Panoramatický pohled na město vznikl z 11 obrazů, které autoři malovali několik hodin. Každý vytvořil svou část, z níž se složila jedna společná kompozice. Výtvarný happening byl součástí pátého ročníku Pobřežního festivalu.
"Inspirací nám byl místní malíř František Emler, který panorama Přelouče maloval několikrát. Doufáme, že obraz bude zdobit některou z přeloučských budov a bude ho moci vidět i veřejnost. Vznikl sice jako součást happeningu, ale bylo by hezké, kdyby našel trvalé místo," řekl Vávra.
Každý z autorů maloval část města, shodným motivem na každém z nich je řeka Labe. Někteří autoři zvolili věrnější a detailnější zobrazení města, jiní dali přednost expresivnějšímu pojetí s odvážnějšími barvami a uvolněnými tahy štětce. Architekt Vávra maloval fotbalový stadion s hráči uprostřed. Na rozdíl od ostatních pracoval s výraznějšími barvami.
Matěj Forman na svém plátně zachytil svou loď Tajemství, na níž se konal první ročník festivalu. Součástí obrazu je také jeho kapitánský pes, který k lodi neodmyslitelně patří. Všechny obrazy mají společné barvy pro řeku nebo nebe. "Já jsem namíchal barvu řeky, David Vávra barvu nebe a náš kamarád barvu zeleně. To byly společné prvky, jinak měl každý autor volnou ruku v tom, jak svou část pojme a jaké barvy použije," řekl Forman.
Autoři malovali akrylovými barvami na samostatná plátna, která po dokončení spojili do jednoho panoramatického obrazu. Johana Vysloužilová z Přelouče namalovala evangelický kostel, jenž je dominantou města. V dětství navštěvovala výtvarný obor základní umělecké školy, dnes se malování věnuje už jen ve volném čase. "Času bych na malování ocenila víc, ale celkově to byla moc příjemně strávená část dne," řekla.
Jednou z autorek byla amatérská výtvarnice Klára Víchová. Sama říká, že maluje především pro radost a plenér si vyzkoušela poprvé. Malovala festivalové šapitó a kupky sena. Výsledek se jí líbil. "Nejvíc mě překvapilo, jak na sebe jednotlivé obrazy krásně navazují. Každý má svůj styl, ale díky společným barvám to působí jako jeden celek," řekla.
Pobřežní festival se v Přelouči koná na břehu Labe, začal dnes a pokračuje ještě v sobotu. Multižánrová akce nabízí hudbu, divadlo, nový cirkus, autorská čtení i další kulturní program.