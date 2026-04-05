Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

David Půlpán
  8:12aktualizováno  10:05
Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových soutěžích v USA či Číně. Jenže už druhým rokem tu fungují soutěže dvě.
Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET v Pardubicích. (24. března 2026)

Jednu pořádá Pardubický kraj, druhou dlouholetý organizátor Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Obsah je prakticky stejný, liší se organizátoři, porotci i odměny.

„Je to nešťastná situace, energii nadaných dětí je třeba koncentrovat, a ne tříštit tím, že se účastní více soutěží,“ řekl Patrik Čermák, který v roce 2010 vyhrál regionální soutěž v Pardubickém kraji, poté i celorepublikové kolo a na mezinárodní soutěži v USA obsadil třetí místo.

Nyní se věnuje mimo jiné i práci s talentovanou mládeží a na krajském kole festivalu AMAVET v Pardubicích byl porotcem. „Chápal bych, kdyby v USA byly dvě soutěže s totožnou náplní, ale ne v Pardubickém kraji,“ dodal.

Školy přehlížejí nadané děti. Podle expertů je problém v detekci těchto žáků

Zatím však dohodě nic nenasvědčuje. Mezi oběma týmy organizátorů festivalů vědy a techniky vládne napětí. „Pardubický kraj bezostyšně ukradl naši devatenáctiletou práci a naše ‚know-how‘ a vyřadil nás,“ řekl předseda AMAVET Stanislav Medřický, který soutěž pro nadané děti s podporou Pardubického kraje pořádal od roku 2007.

Kraj se loni rozhodl řídit soutěž sám. Tvrdí, že byl vždy zadavatelem akce, tedy že rozhodně nic neukradl. Ale o důvodech nechtějí politici mluvit. „Prostě jsme se rozhodli to dělat jinak a po svém. Nechci to dopodrobna vysvětlovat, aby to nevyznělo neuctivě vůči panu Medřickému, který tady odvedl kus dobré práce,“ uvedl radní Pardubického kraje Josef Kozel (3PK) odpovědný za školství.

Na snímku Metoděj Svoboda s projektem „Vliv neurotransmiterů na expresi IGF-2 a IGF2R v buněčných modelech" (24. března 2026)

Stanislav Medřický chtěl před dvaceti lety dokázat, že ve stagnujícím českém školství lze zavádět progresivní formy vzdělávání již od základní školy. Spojil Pardubický kraj, Univerzitu Pardubice, hospodářskou komoru i firmy, proškolil síť učitelů, kteří vedli nadějné žáky k práci na vědeckých a technických projektech. Na to navázaly okresní a krajské soutěže.

Ti nejlepší se dostali do celostátního kola a z něj na prestižní soutěže ve Spojených státech amerických a do Číny. Další nadané děti dostal AMAVET do světa díky robotické soutěži. Kraj organizaci soutěží v regionu podporoval, velkou část peněz si však musel AMAVET zajistit sám.

„Za sedmnáct let jsme pro žáky a učitele v Pardubickém kraji sehnali více než 12,5 milionu korun,“ řekl Medřický. Do programu se podle něj ročně zapojilo více než 600 žáků.

I když si politici dlouhá léta spolupráci s organizací AMAVET veřejně pochvalovali, loni ji ukončili a vše vzali do vlastních rukou. „Řekli mi jen, že se změnilo financování a AMAVET nemůže žádat o dotaci,“ řekl Medřický. Podle něj kraj převzal i kontakty na učitele a hodnotitele.

Kraj přebral soutěž bez vysvětlení

Učitelům kraj napsal bez bližšího vysvětlení, že přebírá soutěž, „která má díky panu Medřickému v našem kraji hluboké kořeny“. Radní Josef Kozel tvrdí, že udělal vše pro to, aby rozchod s Medřickým byl důstojný.

„Navrhoval jsem mu v rámci ukončení spolupráci, že bude čestným předsedou, že bude členem poroty,“ řekl Kozel redakci iDNES.cz.

Medřický se ale nevzdal a pořádá „svůj“ festival dál. Peníze na to shání mimo kraj. Minulý týden tak v pardubickém Ideonu na soutěž dorazilo 113 žáků ze středních škol. Ti nejlepší budou ve finále bojovat o účast v největší a nejprestižnější soutěži pro středoškoláky na světě Regeneron ISEF 2026 v americkém Phoenixu nebo na soutěžích v Číně.

Konkurence uspořádala své krajské kolo o dvanáct dní dříve na Univerzitě Pardubice. Prezentace projektů v obou soutěžích vypadaly prakticky stejně.

Za oponou mezi pořadateli probíhá soupeření, jde o sponzory, záštity, ceny a nakonec i o studenty. Kraj získal pro svůj festival podporu Univerzity Pardubice i záštitu Akademie věd ČR. Na druhou stranu vítěze krajského kola nemůže poslat do celostátní soutěže, když ji pořádá AMAVET. A tak vytvořil svou vlastní celostátní soutěž. Nemá ale například vazby na soutěže typu Regeneron ISEF v USA, a nejlepším finalistům tak nabízí účast na mezinárodních soutěžích v Tunisku či Lucembursku. Peníze na to zatím shání. Třetí v pořadí měli letos původně slíbeno, že pojedou na soutěž AMAVET do Bratislavy.

„Tak tam se letos bohužel nepojede, jednání zatím nedopadla úspěšně,“ píše na webu Český spolek pro podporu mládeže InnoMind se sídlem v Pardubicích, který novou celorepublikovou soutěž organizuje.

Patrik Čermák doufá, že se pořadatelé obou akcí dohodnou. „Podpora nadaných v naší zemi není systémová, každý kraj dělá něco jiného. Jsem opravdu rád, že se tato práce v Pardubickém kraji dělá. Hlavně aby se to nakonec celé nezrušilo,“ řekl Čermák.

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

