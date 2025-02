Větrníky u Anenské Studánky mají šanci, krajský úřad nepožaduje posouzení EIA

16:52 , aktualizováno 17:26

Menší větrný park u Anenské Studánky na Orlickoústecku by se během několika let mohl rozrůst. Krajský úřad v minulém týdnu totiž rozhodl, že po investorovi nebude požadovat posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na úřední desce.