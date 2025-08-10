Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji

David Půlpán
  8:32aktualizováno  13:31
Do boje o titul krajská Stavba roku přihlásili investoři patnáct objektů. Seznam je pestrý. Největší je nový pavilon Pardubické nemocnice, nejmenší přístřešek v Mrákotíně.

Stará pobočka knihovny v Chrudimi léta sídlila v montovaném domku, který zbyl po stavbě sídliště. Nyní v Topolské ulici čtenářům slouží elegantní, dřevem obložená budova se zelenou střechou, která se nyní uchází o titul stavba roku kraje.

Stavba roku Pardubického kraje

Novostavby, které usilují o titul Stavba roku Pardubického kraje:

Pardubice:
Soubor bytů Smilova, Administrativní centrum Palachovka, Administrativní centrum Višňovka, Poliklinika Medila, Bytový dům Kyjevská, Centrální urgentní příjem, mosty Mětice

Ostatní:
obchvat Dašic, rekonstrukce domu kultury Letohrad, Společenský dům Radiměř, zastřešené pódium a park Mrákotín, jízdárna Kladruby nad Labem, rodinný dům Kunětice, administrativní budova Děrované plechy Radim Luže, Pobočka knihovny Chrudim

Zdroj: Pardubický kraj

„Pobočka je hojně navštěvovaná, myslím si, že se opravdu povedla,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Budova za 15 milionů korun byla otevřena loni v květnu a město ji přihlásilo do 12. ročníku soutěže Stavba roku Pardubického kraje, která se koná vždy jednou za dva roky.

V roce 2023 mohla porota vybírat z 32 přihlášených projektů, mezi než patřila nepřehlédnutelná díla, jako byly přestavěné Gočárovy mlýny či nový nadchod nad silnicí I/35 v Litomyšli, který pak posbíral řadu cen. Letos je výběr skromnější. Přihlášek přišlo patnáct a chybí mezi nimi stavba vyvolávající wow efekt.

Kraj pořádá soutěž ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. Veřejnost může hlasovat pro svou oblíbenou stavbu online na webu Pardubického kraje od září až do vyhlášení výsledků v říjnu. Porota je složená z odborníků z více profesí.

„Posuzujeme celkovou kvalitu staveb. Od začlenění do daného prostoru přes návrh, provedení i udržitelnost v dalších letech,“ uvedl Radim Loukota z České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Nový pavilon Pardubické nemocnice
Nemocnice Pardubického kraje
Nemocnice Pardubického kraje
Nemocnice Pardubického kraje. Dominantou pavilonu jsou eskalátory.
26 fotografií

Stavby si již prohlédla i další členka poroty, městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová. „I letos jsme se přesvědčili o tom, jak práce architektů s návrhem nekončí. Investoři nebo účastníci stavebního řízení přicházejí často s novými požadavky, které postupně mění původní koncept, a záleží na tom, jak se daří držet toho hlavního, co architekt do stavby přinesl,“ uvedla.

Palachovka otevřena. Ostudnou hrůzu Pardubic vystřídal nevídaný luxus

Mezi přihláškami vyčnívá projekt Centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice za dvě miliardy, šlo o největší stavbu v historii kraje. Velkou změnu do centra Pardubic přinesla i nová administrativní centra Višňovka a Palachovka, stejně tak i bytový komplex ve Smilově ulici.

Stěhování ze zbědované budovy do prvotřídní stavby zažili podobně jako v Chrudimi i v Kladrubech nad Labem. Místo plechové jezdecké haly má Střední škola chovu koní a jezdectví k dispozici novostavbu za 54 milionů korun. Shodou okolností, také obloženou dřevem.

