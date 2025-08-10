Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji

Stará pobočka knihovny v Chrudimi léta sídlila v montovaném domku, který zbyl po stavbě sídliště. Nyní v Topolské ulici čtenářům slouží elegantní, dřevem obložená budova se zelenou střechou, která se nyní uchází o titul stavba roku kraje.
Stavba roku Pardubického kraje
Novostavby, které usilují o titul Stavba roku Pardubického kraje:
Pardubice:
Ostatní:
Zdroj: Pardubický kraj
„Pobočka je hojně navštěvovaná, myslím si, že se opravdu povedla,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Budova za 15 milionů korun byla otevřena loni v květnu a město ji přihlásilo do 12. ročníku soutěže Stavba roku Pardubického kraje, která se koná vždy jednou za dva roky.
V roce 2023 mohla porota vybírat z 32 přihlášených projektů, mezi než patřila nepřehlédnutelná díla, jako byly přestavěné Gočárovy mlýny či nový nadchod nad silnicí I/35 v Litomyšli, který pak posbíral řadu cen. Letos je výběr skromnější. Přihlášek přišlo patnáct a chybí mezi nimi stavba vyvolávající wow efekt.
Kraj pořádá soutěž ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. Veřejnost může hlasovat pro svou oblíbenou stavbu online na webu Pardubického kraje od září až do vyhlášení výsledků v říjnu. Porota je složená z odborníků z více profesí.
„Posuzujeme celkovou kvalitu staveb. Od začlenění do daného prostoru přes návrh, provedení i udržitelnost v dalších letech,“ uvedl Radim Loukota z České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Stavby si již prohlédla i další členka poroty, městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová. „I letos jsme se přesvědčili o tom, jak práce architektů s návrhem nekončí. Investoři nebo účastníci stavebního řízení přicházejí často s novými požadavky, které postupně mění původní koncept, a záleží na tom, jak se daří držet toho hlavního, co architekt do stavby přinesl,“ uvedla.
Mezi přihláškami vyčnívá projekt Centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice za dvě miliardy, šlo o největší stavbu v historii kraje. Velkou změnu do centra Pardubic přinesla i nová administrativní centra Višňovka a Palachovka, stejně tak i bytový komplex ve Smilově ulici.
Stěhování ze zbědované budovy do prvotřídní stavby zažili podobně jako v Chrudimi i v Kladrubech nad Labem. Místo plechové jezdecké haly má Střední škola chovu koní a jezdectví k dispozici novostavbu za 54 milionů korun. Shodou okolností, také obloženou dřevem.