ANO chce v Pardubicích obhájit výsledek, prioritou je dostupné bydlení

Pardubické hnutí ANO chce v komunálních volbách obhájit dosavadní mandát a udržet alespoň současný počet zastupitelů. Za jednu z hlavních priorit pro další volební období považuje dostupné bydlení. Připravovat chce nové bytové projekty například v lokalitách Hůrka a Masarykova kasárna, pokračovat chce také v rozvoji dopravy a parkování. Novinářům to dnes řekl při zahájení kampaně primátor a lídr kandidátky Jan Nadrchal (ANO), který je ve funkci od roku 2022. Hnutí ve městě vyhrává volby od roku 2014.
V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, stejně jako před čtyřmi lety.
"Určitě bychom chtěli zopakovat ten výsledek, který jsme měli minule. Kdybychom měli stejný počet zastupitelů, tak budeme spokojení. Samozřejmě kdyby jich bylo víc, tak by to bylo ještě lepší," řekl Nadrchal. Hnutí má 12 zastupitelů. Koalici v krajském městě tvoří kromě ANO také Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice.
"Současná koalice mi velmi vyhovuje. Profesně nám to podle mě také dobře šlape. Samozřejmě se vždycky najde nějaká drobná třecí plocha, ale v obecné rovině jsme za ty čtyři roky neměli žádný zásadní problém," řekl Nadrchal.
Nadrchal uvedl, že se po volbách nebrání koaliční spolupráci v zásadě s žádným subjektem. Podle něj je férové se s jednotlivými stranami nejprve sejít, vyslechnout jejich představy a teprve následně posoudit, zda má případná spolupráce smysl. Zároveň připustil, že má v hlavě dva subjekty, se kterými by byl při vyjednávání opatrnější.
Dostupné bydlení označil Nadrchal za jednu z klíčových výzev příštích čtyř let. Město podle něj nemůže spoléhat pouze na trh, a chce proto připravovat vlastní pozemky a projekty, které nabídnou lidem dostupnější alternativu. Za důležitou považuje přípravu nových bytových projektů například v lokalitě Hůrka.
Velkou pozornost chce věnovat také dopravní infrastruktuře a adaptaci města na klimatickou změnu. Mezi hlavní projekty patří výstavba nové základní školy v Masarykových kasárnách nebo rekonstrukce náměstí Republiky, aby už nebyla tranzitní tepnou. Zároveň chce město více pracovat se zelení, stromy a modro-zelenou infrastrukturou a lépe koordinovat rekonstrukce ulic se správci inženýrských sítí.
"Prosperující město je podle mě takové, kde se lidem dobře žije, mají práci, mají kde bydlet a mají dobré podmínky pro rodinný život. Zároveň by mělo být schopné přitahovat firmy a investory s vyšší přidanou hodnotou. A myslím, že právě v tom se Pardubicím daří," řekl Nadrchal.
Dvojkou na kandidátce je náměstek primátora Jan Hrabal, třetí pozici na kandidátce nově zaujímá první náměstek hejtmana kraje Dušan Salfický, čtyřkou je starosta druhé obvodu Radek Hejný a pětkou starosta páteho obvodu Jiří Rejda. Náměstkyně primátora Jiřina Klčová kandiduje na 39. místě, stala se poslankyní a pozici ve vedení města neobhajuje.