Archeologové objevili v trase budoucího obchvatu Vysokého Mýta doklady osídlení

Archeologové objevili při záchranném průzkumu v trase budoucího severozápadního obchvatu Vysokého Mýta doklady opakovaného osídlení od pravěku až po novověk. Našli sídlištní objekty, jámy, sloupové konstrukce, kulturní vrstvy i náznaky pohřebních situací, uvedl Pardubický kraj v tiskové zprávě. Hejtmanství chce se stavbou silnice začít příští rok na jaře.
"Zachycené nálezy potvrzují dlouhodobé a intenzivní využívání krajiny v různých historických obdobích. Dokumentujeme jak pravěké osídlení, tak stopy aktivit z mladších historických období," uvedl Daniel Stolz z archeologické společnosti Archaia.
Průzkum odkryl rozsáhlou vrstvu s vysokou koncentrací archeologického materiálu z doby halštatské. Z ní pochází keramika, kosti, štípaná industrie, korálky i bronzové předměty. Mezi nejzajímavější nálezy patří artefakty spojené s východohalštatským kulturním okruhem, včetně hrotů šípů skytského typu a záušnic vekerzugské kultury. Podle Stolze jde o mimořádně cenné doklady kontaktů tehdejšího obyvatelstva se střední a jihovýchodní Evropou. Součástí prací je i zapojení specialistů z oborů antropologie, geologie, geoarcheologie či paleobotaniky. Odebírané vzorky pomohou rekonstruovat nejen osídlení, ale i vývoj krajiny v okolí řeky Loučná.
Silnice bude sloužit také jako část přivaděče k dálnici D35. Severozápadní obchvat města zahrnuje první dvě etapy přivaděče. Krajští silničáři chtějí nejdříve vybudovat část z kruhové křižovatky na I/35 v nové trase kolem Vysokého Mýta, za Choceňským předměstím se napojí na silnici II/357 na Choceň. Součástí stavby dlouhé 4,3 kilometru je kromě nové silnice most přes cyklostezku, most přes řeku Loučnou a železniční trať Choceň - Vysoké Mýto, okružní křižovatka nebo přeložky menších komunikací a cyklostezek. Stavbaři opraví také část silnice směrem k Chocni. Náklady na první dvě etapy se odhadují na 890 milionů korun s DPH. Pardubický kraj na ně má usnesením vlády přislíbený příspěvek 600 milionů korun.
Nejnákladnější bude další etapa přivaděče, jehož součástí je obchvat Chocně s napojením na současnou silnici II/312 za místní části Běstovic Hemže. Předpokládané náklady na tento úsek jsou 2,3 miliardy korun včetně DPH.