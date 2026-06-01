Areál pardubických Kávovin se promění na rezidenční oblast se stovkami bytů

Areál Kávovin v Pardubicích by se měl do 30 let proměnit v oblast pro bydlení. Developerský projekt počítá s výstavbou deseti bytových domů v šesti etapách. Investor IMOS development se zároveň zavázal podílet na rozvoji veřejné infrastruktury, do níž má vložit 58,6 milionu korun. ČTK to řekli zástupci radnice.
"Rezidence Kávoviny patří mezi největší připravované bytové projekty ve městě. Pro nás je ale důležité, že nejde jen o samotné byty. Spolu s novou výstavbou musí vznikat také kvalitní veřejný prostor, potřebná infrastruktura a služby pro lidi, kteří tam budou žít," řekl starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda (ANO).
V oblasti by mělo vzniknout 642 bytů, 99 ateliérů a 26 komerčních prostor. Město schválilo dohodu se společností IMOS development, která zajistí, že se na budování a financování infrastruktury bude podílet také investor.
"Součástí projektu by měla být také výstavba nové křižovatky na ulici Jana Palacha. Ta nahradí stávající vjezd do areálu Kávovin a bude posunuta naproti bývalému vjezdu do areálu bývalého stavebního podniku. Vznikne tak plnohodnotná čtyřramenná křižovatka se samostatnými odbočovacími pruhy, která zajistí bezpečnější a plynulejší dopravní napojení celé lokality," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). Navrhované řešení podle něj lépe odpovídá budoucímu rozvoji oblasti. Součástí projektu mají být také úpravy ulice Jana Palacha, včetně řešení zastávek veřejné dopravy, dodal.
IMOS development kromě areálu Kávovin v Pardubicích vlastní i další rozvojové oblasti, které jsou nedaleko. Jedná se o bývalou Mototechnu a rozsáhlý bývalý vojenský areál u ulice S. K. Neumanna, kde také plánuje bytovou výstavbu.