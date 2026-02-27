Návrat devadesátek. Pardubickou arénu rozduní 2 Unlimited, Rednex i Mr. President

Milan Zlinský
  11:02
Dodnes se jejich hity hrají v rádiu i na diskotékách. Hlavně lidé narození na sklonku minulého režimu se při nich mimoděk zavlní a zavzpomínají na mládí. Kapely jako 2 Unlimited, East 17, Rednex, Mr. President či Lunetic dnes vystoupí na velké párty v enteria areně.
Nizozemští 2 Unlimited.
East 17
Mr. President
Skupina Lunetic
Diskotékové kapely z 90. let minulého století vyprodávaly haly a stadiony. Jistě, od té doby jejich sláva notně povadla, přesto vidět je na jednom místě bude pro řadu lidí nevšední zážitek. A ten se naskytne už v pátek v pardubické enteria areně.

„Těšte se na autentickou atmosféru 90. let doplněnou o speciální efekty, tematické dekorace, projekce a další doprovodné aktivity, které umocní zážitek z návratu do této ikonické éry,“ slibují pořadatelé v pozvánce na akci, která naplno vypukne v 19 hodin. A podle promotérů potrvá hodně dlouho do noci. „Bude to vlastně šestihodinový mejdan,“ uvedl Radek Mašík z pořadatelské agentury Máša Agency.

Ten společně s kolegy už v minulosti několik známých diskotékových kapel do Pardubic přivezl. Ovšem koncerty v Ideonu šly označit za spíše komorní. Nyní má jít o mnohem větší akci. „Plánujeme, že kapacita pro koncert bude asi pět tisíc lidí. Chceme, aby lidé měli dost místa, aby si mohli zatančit. Není to přece jen klasický poslechový koncert,“ uvedl Mašík.

Vstupenky lze stále kupovat přes síť Ticketstream a budou určitě k dostání i přímo na místě. Ceny začínají na 290 korunách a končí v tisících pro ty, kdo by chtěli VIP místa.

Akci bude moderovat i Tereza Pergnerová

Pořadatelé zatím nechtějí prozradit podrobnosti programu. Uvedli jenom to, že akci bude moderovat i Tereza Pergnerová. Tu si většina lidí bude pamatovat z pořadu TV Nova Eso, který právě uváděl před 30 roky tehdejší moderní hudbu.

„Dále budou na místě moderátoři z rádia, kteří začnou hrát pro lidi před hlavním programem,“ řekl Mašík a dodal, že není pochyb o tom, kdo bude hlavním tahákem večera. „Zřejmě pro většinu lidí to bude kapela 2 Unlimited, a to v původní sestavě s Anitou a Rayem. Myslím, že hodně lidí ocení i českou skupinu Lunetic,“ řekl Mašík.

Pravda je, že co se týče známosti hitů, tak holandské duo, které se dalo dohromady v roce 1991, by těžko hledalo konkurenci mezi všemi diskotékovými skupinami. Během pěti let měli 2 Unlimited hned šestnáct velkých celosvětových hitů jako například „Get Ready For This“, „Twilight Zone“, „No Limit“ nebo „Tribal Dance“. Celosvětově prodali přes 18 milionů alb. Skupina se rozpadla roku 1996, ale později se k sobě zase oba interpreti narození shodně v roce 1971 vrátili.

