Fotografie na webu zveřejnil Fyzikální ústav v Opavě, kde Petr Horálek působí. Podle autora snímků se zájemci mohou o podobné fotografie pokusit i v následujících dnech.
Možnost zachytit průlet ISS před Sluncem podle Horálka sice nastává v Česku i několikrát do měsíce, ve středu ale byly podmínky velmi příznivé. „V tomto případě byla ISS během jevu velmi vysoko a tedy úhlově dostatečně velká, aby se daly zachytit detaily jako solární panely nebo některé větší moduly,“ uvedl Horálek.
Jev trval zlomek sekundy. Podobně se Horálkovi podařilo ISS zachytit i v minulosti.
Astrofyzik doplnil, že Slunce se po červnovém slunovratu ještě stále pohybuje v poledních hodinách vysoko nad obzorem. „Zachytit přelet kosmické stanice tak mohou nadšenci ve správný čas a na správném místě i na menší teleobjektivy přes bezpečný filtr,“ dodal Horálek.
Horálek je český astrofyzik, cestovatel a spisovatel, patří mezi nejúspěšnější fotografy hvězdné oblohy na světě. Už více než čtyřicetkrát si jeho snímky vybrali editoři NASA, aby je publikovali jako Astronomický snímek dne.