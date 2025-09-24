Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

Areál o víkendu oslaví dva roky od znovuotevření veřejnosti. Z opuštěného brownfieldu vlastníci místo přetvořili na galerie, polytechnické dílny nebo společenské centrum.
Hlavní budova podle návrhu Josefa Gočára je národní kulturní památkou. V areálu kromě nadace, které patří silo a veřejná prostranství, sídlí Gočárova galerie, Galerie města Pardubic, polytechnické dílny Sféra a informační centrum. Jejich zřizovateli je kraj a město.
Nadace plánuje postavit pět objektů. Budova nazvaná Konírna má být částečně podsklepený dvoupodlažní objekt, ve kterém vznikne restaurace. Další budova nabídne pět nadzemních podlaží, v přízemí s pekárnou a ve vyšších patrech se třemi byty. Objekt nazvaný Květy bude mít tři nadzemní podlaží a poskytne prostory pro komerci i bydlení.
Rok v nových Mlýnech: Pardubickou galerii navštívilo třikrát víc lidí
Podsklepený dům se šesti nadzemními podlažími má obsahovat komerční prostory, kanceláře a byty. Má sloužit jako štít, aby chránil sousední bytový dům před ruchem z areálu. Poslední objekt bude tvořit trojice identických věží se čtyřmi nadzemními podlažími, spojených společným přízemím. V něm vznikne parkoviště pro obyvatele i návštěvníky areálu.
„Každý z objektů je svébytný, výškově si nijak nekonkurují a dominantou areálu dál zůstane národní kulturní památka,“ řekl architekt Lukáš Smetana, majitel sila a veřejných prostranství.
V pátek a sobotu mohou lidé zajít na slavnost u příležitosti dvouletého výročí, kdy se areál Automatických mlýnů znovuotevřel veřejnosti. Součástí oslav budou i komentované prohlídky, výstavy, koncerty, workshopy, hudba a otevřený střešní bar.
Od ledna do srpna na programy všech institucí přišlo přes 120 000 návštěvníků. Lidé si mohli vybrat z více než 80 akcí, mimo jiné výstavy děl Alfonse Muchy nebo Andyho Warhola.
30. května 2024