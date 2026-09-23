Automatické mlýny v Pardubicích hostí premiéru představení výškových akrobatek

Automatické mlýny v Pardubicích se v sobotu stanou kulisou premiérového představení čtyř cirkusových akrobatek, které jsou součástí kolektivu Cie Pieds Perchés. Představení je založené na výškové akrobacii na laně. Projekt pracuje s tématy důvěry, vzájemné opory a křehkosti mezilidských vztahů. ČTK to za pořadatele řekla Kristýna Sudková.
Akrobatky nepotřebují složité technické vybavení a jejich pohyb je založen především na práci s lanem a vzájemné důvěře. "Vzájemně se jistí a využívají protiváhu druhého člověka k tomu, aby nespadly dolů. Je to hodně o důvěře a odkazuje to i k našim vztahům, kdy se potřebujeme na druhé spolehnout," uvedla Sudková.
Hlavní performerka Stéphanie N'Duhirahe, která se specializuje na výškovou akrobacii na laně, k projektu přizvala tři spolupracovnice z různých částí světa. Akrobatky jsou součástí mezinárodního kolektivu Cie Pieds Perchés. Jejich nový projekt se jmenuje Philia_Velký sestup. Slovo philia v řečtině označuje přátelství, blízký vztah a vzájemnou náklonnost. Představení však není pouze o přátelství.
"S profesionálními umělkyněmi z různých částí světa se vzájemně inspirujeme už delší dobu. Konečně jsme našly příležitost propojit naše odbornosti v jednom představení, vytvořily jsme dílo, které odkazuje k mezilidským vztahům. Ty mohou být často stejně náročné a křehké, jako je zavěšení na laně," řekla N'Duhirahe.
Akrobatky se při představení zavěsí na lana ukotvená na lávce spojující budovu mlýna a sila v areálu Automatických mlýnů. Představení je součástí akce AM Společně - Grand Opening. Areál Automatických mlýnů, které jsou národní kulturní památkou, slaví tři roky od otevření. Dřív sloužil k výrobě mouky, později se stal kulturním areálem, kde jsou dvě galerie nebo vzdělávací centrum.