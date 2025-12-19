Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky mizí, ale někde dál dělají ostudu

Radek Latislav
  11:12
Ulice měst v Pardubickém kraji už tolik nehyzdí odstavené vraky aut. Stačí, když vozidlo má více než půl roku propadlou technickou, a úřady zajistí odtah. Přesto se některé případy vlečou. A nepojízdná auta tak často blokují parkovací místa, kterých je obecně nedostatek.

Najít volné parkovací místo je pro mnoho obyvatel svitavského sídliště U nádraží nadlidský úkol. Řidiči na mnohých místech parkují tak natěsno, že pokud by došlo k požáru, hasiči by se horko těžko prodírali úzkými uličkami, které jsou i v křižovatkách přecpané auty. „Občas se stává, že to musím celé objet, než najdu někde nějaký flek,“ říká řidič Marek.

Vybrakované autobusy na nádraží v Ústí nad Orlicí.
Dlouhodobě odstavený Ford Mustang bez kola blokuje parkovací místo v Tovární ulici ve Svitavách.
Každé volné místo se proto počítá. Bohužel leckdy někdo parkoviště vnímá jako odstavnou plochu, na které lze nechat stát prakticky cokoliv.

A auto může mít klidně i platnou technickou kontrolu. Ne vždy totiž zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo lidé včas nahlásí nebo si ho všimnou strážníci. Příkladem je téměř dva roky nabouraný Ford Mustang v Tovární ulici. Kromě vystřelených airbagů autu na cihlách chybí nejen zrcátko, ale kus nápravy s pravým předním kolem. Majiteli vozu před nedávnem skončila dvouměsíční lhůta, kterou měl na to, aby auto odstranil.

Teprve nyní ho může odtahovka na náklady majitele naložit a odvézt. Majiteli vraku hrozí pokuta až do výše 300 tisíc korun.

Podle mluvčí města Svitavy se ještě nestalo, aby někdo pokutu za poslední roky neuhradil.

Lidé si v dražbě rozebrali autovraky, nejdražší se prodal za 17 tisíc

„Vzhledem k efektivitě, kdy byla ve všech případech pokuta uhrazena a následně majitelem autovrak odstraněn z komunikace, jsme zatím nemuseli přistupovat k aukčnímu prodeji vozidel,“ řekla mluvčí města Svitavy Kateřina Kotasová a dodala, že město má pro letošní rok vyčleněno 100 tisíc korun na potřebné odtahy.

Ve Svitavách tuto částku ani nevyužijí, neboť majitelé aut jsou po přísnější novele zákona obezřetnější. V roce 2024 tam řešili šest případů autovraků, z toho pět se jich podařilo odstranit a jeden je stále řešen v probíhajícím správním řízení.

„V roce 2025 jsme zatím identifikovali pět autovraků, z nichž dva byly již odstraněny a zbývající tři jsou v probíhajícím řízení,“ uvedla Kotasová na základě dat odboru dopravy.

Odstavené autobusy se staly terčem vandalů

Ostudu nedělají městům jen vraky aut. U vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí na odstavné ploše stojí dlouhodobě zničené autobusy bez registrační značky, které jsou opakovaně terčem vandalů. Rozbitá jsou téměř všechna skla, poškozené jsou sedačky a celkově nevypadá, že by autobusy ještě někdy jezdily.

„V těchto případech kontaktujeme město nebo obec a ty pak vyzývají vlastníka vozidla k jeho odstranění. Dle výkladu ministerstva životního prostředí je v podobných případech, kdy vrak vozidla neodstraní jeho vlastník, v další fázi za odstranění vraku odpovědná obec,“ sdělila Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah, na jehož pozemcích vraky stojí.

Problém je složitější, autobusy totiž stojí na pozemcích, které nejsou pozemní komunikací, ale jsou v katastru vyčleněny pro dráhu. „Oprávněn vyzvat provozovatele k odstranění silničního vozidla mimo pozemní komunikace je vlastník pozemní komunikace,“ sdělil v obecné rovině mediální koordinátor Ústí nad Orlicí Milan Palán.

Proti autovrakům bojují botičkami i odtahy. Z modrých zón odvezli první vozy

Odstavený vrak autobusu dělá ostudu i Brandýsu nad Orlicí. Na rozdíl od autobusů v Ústí stojí na soukromém pozemku. „Jeho majitel z něj chtěl udělat zahradní chatku. V podstatě nemáme páky k tomu, abychom ho donutili vrak odvézt,“ řekl starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel, podle něhož byl autobus ještě před pár lety v dobrém stavu. Později se však stal terčem vandalů.

„Samozřejmě, že se nám to nelíbí. Zejména v zimě je autobus vidět, protože stojí u hlavní příjezdové cesty do města. Bohužel je na jeho soukromém pozemku, a pokud z něj netečou žádné provozní kapaliny, tak s tím těžko něco uděláme,“ dodal starosta.

Ústí nad Orlicí letos vyzvalo pět provozovatelů vozidel k odstranění vraků, z toho u jednoho vozidla zajistil odtah jeho provozovatel. Orlickoústecká radnice náklady spojené s jedním odstaveným autem po dobu tří měsíců včetně odtahu vyčíslila na osm tisíc korun.

Náklady jen na odstranění jednoho auta s prošlou technickou se v Chrudimi a v Pardubicích pohybují okolo 2 500 korun. V Chrudimi od loňského roku vyzvali 45 provozovatelů odstavených aut, 37 majitelů včas samo zareagovalo a vrak odstranilo, osm vozidel bylo odtaženo. „Občanům také nabízíme možnost ekologické likvidace jejich vozidla na základě jejich plné moci a následné vyřazení vozidla z registru vozidel. Tuto možnost využili v uvedeném období tři majitelé vozidel s prošlou STK,“ sdělila za chrudimskou radnici Kristýna Hanauerová.

Pardubice si samostatnou statistiku o počtu odstraňovaných vozidel nevedou. Agenda totiž spadá do působnosti malých radnic městských obvodů. Ty zajišťují správní řízení i samotné odtahy.

„V evidenci máme pouze případy vozidel, která skončila ve veřejné dražbě. V loňském roce šlo o 17 vozidel, letos zatím o 14. Dále bylo předáno pět autovraků k ekologické likvidaci,“ sdělil mluvčí Pardubic Daniel Vodák.

