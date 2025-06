V neděli po poledni na pardubické Aviatické pouti lehce poprchávalo a foukal vítr. Předpověď nevěstila nic pěkného. Prostě počasí, ve kterém se do vzduchu mohou vydat různé stroje, ale rozhodně to nejsou podmínky vhodné pro Kašparův Blériot. A přesto tento špatně ovladatelný stroj vzlétl. Pořadatelé přehlídky se snažili nabídnout divákům to, co jim v programu slíbili.

Lidé, které v sobotu neodradil déšť, viděli vše podstatné. V akci a byl například letoun Hawker Hurricane. Jednomotorový stroj se za druhé světové války proslavil v bitvě o Británii, ale působil i na dalších bojištích. Stíhací letoun nese zbarvení, s nímž létalo několik československých pilotů. Letoun byl zrekonstruován v Česku, v sobotu se poprvé představil v letové ukázce. Premiéru v Pardubicích ale měly i další stroje.

Na Aviatickou pouť přiletěl v evropské premiéře dvoumotorový britský bombardér Avro Anson, který byl součástí bombardovacího letectva. Je jediným létajícím exemplářem původní verze. První vystoupení na veřejnosti zažil také nový český výcvikový letoun AERO L-39 NG Skyfox.

Mezi známé historické stroje, které se účastnily pardubické přehlídky, patří například také Dakota C-47. Slavné transportní letadlo za druhé světové války přepravilo nespočet vojáků, výsadkářů či raněných a mnoho tun materiálu. Další letouny P-38 Lightning a P-51D Mustang zinscenovaly scénu z druhé světové války. Sestavu měl doplnit proudový letoun Messerschmitt Me 262 Schwalbe, který ale kvůli poruše motoru nakonec nepřiletěl.

Program přerušila bouře

Do vzduchu se v neděli dostal i Blériot, byť se ve větru chvílemi zdálo, že stojí. Později kvůli bouři museli pořadatelé téměř na hodinu zcela přerušit program, návštěvníky na to předem upozornili. Škody napáchal zejména vítr, který poničil některé stany včetně režie, lidé našli útočiště před počasím v leteckých hangárech, řekla Marie Schillerová z organizačního štábu.

„Většina návštěvníků se schovala a zhruba po hodině byl program obnoven,“ uvedla Schillerová. Pořadatelé museli také kvůli počasí zrušit start letadel z první světové války.

Přestože počasí nebylo ideální, lidé si atmosféru viditelně užívali. V pláštěnkách sledovali vystoupení na obloze nebo si pochutnávali na langoších a dalších dobrotách u stánků. I za prudšího deště se někteří vydali na atrakce. Nejmladší návštěvníky kromě letadel nejvíc zaujaly vozy policie, vězeňské služby nebo hasičů, které si mohli prohlédnout zblízka a vyzkoušet si, jaké je to být například vězněm nebo policistou.

Počasí nepřálo Aviatické pouti už loni, kdy propršela sobota – letos pro změnu pršelo oba dny. Včera na Aviatickou pouť přišlo asi 10 tisíc lidí, v sobotu jich bylo o dva tisíce více.