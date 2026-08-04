Barchov na Pardubicku obnoví Podolský potok, bude mít meandry

Barchov na Pardubicku obnoví Podolský potok, který obcí protéká. Nechá vybourat jeho betonové koryto a vytvoří meandry. Opatření pomohou proti záplavám, místo bude sloužit také odpočinku. ČTK to řekla starostka Iva Krebsová (za lepší Barchov).
"Uděláme meandrující koryto, stávající část se zasype a udělá se úplně nové koryto. Máme tam také staré koupaliště, které se desítky let nevyužívá. Místo něj tam vybudujeme novou tůň, která bude napájená z potoka," řekla Krebsová.
Zničené koupaliště obec obnovovat nechce. Místo je zarostlé náletovými dřevinami a při zběžném pohledu ani není poznat, že dříve sloužilo rekreaci. "Zvelebíme prostor, vedou kolem cyklotrasy. Nové koryto bude pochozí po velkých kamenech. Plánujeme tam odpočinkovou zónu s lavičkami, bude to místo, kam se dá jít na procházku," řekla starostka.
Úpravy se budou týkat části potoka jižně od centra obce, mimo zastavěné území. Součástí prací bude odstranění betonového a kamenného opevnění koryta a návrat potoka k přirozenějšímu vzhledu. Stavba počítá také s vegetačními úpravami a výsadbou dřevin.
Podle Krebsové úpravy pomohou proti přívalovým srážkám. "V roce 2020 byla povodeň v Heřmanově Městci a došla až k nám, měli jsme zatopené dětské hřiště. I z toho důvodu děláme revitalizaci, protože má protipovodňový charakter," řekla starostka.
Obec očekává, že práce budou stát maximálně přes pět milionů korun. Je vypsané výběrové řízení, firmy se do něj mohou hlásit do půlky srpna. Práce by mohly podle starostky začít v září a trvat by měly nejdéle šest měsíců od předání staveniště.
Podolský potok pramení jižně od Vápenného Podola na Chrudimsku a teče přes Heřmanův Městec, Klešice a Jezbořice do Barchova, odkud pokračuje dál do Labe. Potok dlouhý zhruba 22 kilometrů se může při vydatných deštích rozvodnit a způsobit problémy v okolních obcích. "Podolský potok patří Povodí Labe. Část, kterou zvelebíme, jsme od něj odkoupili," dodala starostka.