Barokní sochy se po desetiletích vrátí do kláštera na Hoře Matky Boží

Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlickoústecku se po desítkách let vrátí do kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. ČTK to řekl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.
"Sochy se vrátí na místo, pro které byly vytvořeny, i když ne přímo do původních kapliček. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. Bude to letos jedna z těch složitějších akcí," uvedl Junek.
Sochy pocházejí z osmi kaplí, které lemují cestu na Horu Matky Boží. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody.
"Jsou to kulturní památky, takže celý převoz musí proběhnout velmi opatrně a pod dohledem odborníků,“ řekl Junek. Muzeum vyhodnocuje výběrové řízení na restaurátorské a přepravní práce. Termín stěhování není stanovený, ale vhodným obdobím by mohlo být září kvůli příznivějšímu počasí.
Přesun soch zkomplikuje přístup ke kostelu. "Ke kostelu vede jen schodiště a sochy jsou velké a těžké, takže při stěhování bude zřejmě potřeba jeřáb. Složitá bude i manipulace v klášteře na Hoře Matky Boží. Celkem jde o 28 soch, takže nepůjde o jednorázový převoz. Budeme čekat i na vhodné počasí, aby nepršelo ani nebyla velká vedra, která by dřevu neprospívala. Převoz by proto měl probíhat spíš v ranních hodinách," řekl Junek.
Podle Junka váží některé sochy bez podstavců kolem 100 kilogramů. V minulosti byly umístěny ve vraclavském kostele svatého Mikuláše na masivních dubových stojanech. "Když jsme některé potřebovali posunout, čtyři chlapi s nimi nehnuli," uvedl Junek.
Dřevěné sochy zhotovili žáci Matyáše Brauna. Jsou to polychromované plastiky v mírně nadživotní velikosti zhruba z roku 1740, které zobrazují pašijové výjevy z utrpení Ježíše Krista.
Po roce 1950 památkáři vynesli plastiky z poškozených kaplí a uložili je v chodbě kláštera. V roce 1976 je převezli do zámku v Žamberku, kde restaurátoři sochy postupně opravili. Do kostela ve Vraclavi odborníci soubor nainstalovali pravděpodobně v roce 1986. "Tehdejší režim památky zachránil, zároveň je ale instaloval do nepůvodních a nevhodných seskupení, která potlačila jejich duchovní význam," dodal Junek.