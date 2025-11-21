Zařízení s okamžitým výkonem tři megawatty (MW) a úložnou kapacitou šest megawatthodin (MWh) si v Žipotíně, místní části obce Gruna, nechala postavit společnost S&M.
„Do bateriového úložiště akumulujeme energii z větrné elektrárny Žipotín o výkonu 4,2 MW a z fotovoltaické elektrárny v Rozstání o výkonu 2 MW, kterou máme s úložištěm propojenou kabelem. Baterky můžou v závislosti na výrobě z větrníku a fotovoltaiky dodávat energii do sítě klidně třikrát až čtyřikrát denně,“ představil projekt za 72 milionů korun generální ředitel společnosti S&M CZ Martin Hofman.
Stavba tří bateriových kontejnerů se střídači a transformátorem pod zatím nejvýkonnější českou větrnou elektrárnou byla dokončena před dvěma měsíci. „Podobných bateriových projektů jsme na území Česka, Slovenska, Polska a Maďarska vystavěli už několik. Ale tento je unikátní tím, že je v kombinaci s větrnou elektrárnou. Když jsem tu byl naposledy, naši lidé tady pracovali dnem i nocí, abychom celé dílo odevzdali v termínu. Spali tady dokonce i ve stanu. Dnes máme hotovo,“ řekl Roland Tóth, majitel česko-slovenské společnosti Tesla Energy Group, která byla dodavatelem technologie.
Obzvláště u proměnlivých obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné nebo fotovoltaické elektrárny, dokážou baterie uvolnit energii přesně ve chvíli, kdy je potřeba, a tím přispívají ke stabilizaci elektrické sítě. Laicky řečeno, nová akumulace dodává do sítě elektřinu i v době, kdy nefouká nebo nesvítí slunce.
|
Za energií do oblak. Nahlédli jsme do útrob největší větrné elektrárny v Česku
Dálkově řízené úložiště složené ze tří bateriových kontejnerů, z nichž každý má výkon jeden MW a úložnou kapacitu více než dvě MWh, dosud bylo ve zkušebním provozu. Do ostrého provozu najelo před pár dny.
A z čeho se technologie skládá? Každý kontejner je plný bateriových článků uspořádaných v černých bateriových modulech o kapacitě 46 kWh. Kromě klimatizace bateriové články chladí vodní systém, který může v zimě zateplený kontejner i ohřívat.
Úložiště se umí v případě požáru samo uhasit
„Máme tady i jednu zajímavost v podobě stabilního hasicího zařízení. Kdyby v tlakotěsném kontejneru došlo k požáru, z tlakové flašky do prostoru začne unikat inertní plyn inergen, který vytěsní kyslík. Působí 10 až 20 minut, kdy tlumí výskyt požáru,“ vysvětlil ze společnosti Tesla projektový manažer Jan Jiroušek, který se stará o řídicí systém úložiště.
Existuje hned několik scénářů, jak lze velkokapacitní baterie využít. V současné době společnost přes tzv. agregátora energetických služeb nabijí nebo vybijí úložiště na základě vývoje cen na vnitrodenním trhu s elektřinou, ale v plánu je i další využití, jako jsou služby podpory sítě, které s úložištěm počítají jako zdrojem, jenž nahrazuje aktuální výpadek dodávky elektrické energie nebo pomáhá udržovat frekvenci sítě na stabilní hodnotě.
Podle Hofmana jsou v plánu i další služby. „Dostali jsme se do situace, kdy jsme schopni lidem v regionu nabízet elektřinu napřímo. Chystáme se vytvořit malou lokální distribuční síť, pomocí které bychom chtěli napojit okolní obce, ve kterých chceme rozjet komunitní energetiku,“ dodal Hofman, podle jehož slov nová legislativa umožňuje uskutečňovat přesně to, s čím firma, která vznikla v roce 2003, na trh přišla.
„Dlouhá léta to nešlo, až v poslední době jsme se dostali do fáze, že budeme moct lidem dodávat elektřinu napřímo,“ dodal ředitel firmy, která plánuje výstavbu velkokapacitních baterek u každé své větrné elektrárny. Nově plánuje výstavbu tří větrných elektráren na Žďársku.
Velké bateriové úložiště s výkonem 100 MW a kapacitou 200 MWh, které má být největší v Česku, plánuje v areálu Elektrárny Chvaletice v příštím roce vystavět skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače.