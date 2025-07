Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud s projektem uspějeme, dočká se náš region výrazné obměny v regionální železniční dopravě bez zbytečné zátěže pro životní prostředí,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.

Soupravy, které od loňského roku jezdí na Ostravsku a v okolí, vypadají na první pohled jako elektrické jednotky RegioPanter. Kromě pantografu mají i baterie, takže mohou v omezené míře vyjet i na neelektrifikované regionální tratě. Jejich dojezd na baterii je až 80 kilometrů, nabídnou 135 míst k sezení a rychlost jednotek je až 160 km/h.

„Jednalo by se o velký krok k čistější a komfortnější dopravě v našem regionu. Nové BEMU jednotky jsou klimatizované, bezbariérové, vybavené moderními bezpečnostními prvky a výrazně tišší než dieselové vlaky. To ve výsledku znamená větší pohodlí pro cestující i rychlejší a přímější spojení bez nutnosti přestupů. Každopádně máme příležitost, jak pro naše území zabezpečit skutečně nové vlakové soupravy, které by zde mohly sloužit dalších třicet let, pokud by se také všechny vedlejší tratě plně elektrifikovaly,“ dodal Valtr.

S pomocí baterií do Litomyšle, Králík i Moravské Třebové

Celkem má jít o dvanáct jednotek, jedenáct by jich měla zaplatit Evropská unie. Pokud kraj v dotační výzvě Modernizačního fondu uspěje, nové soupravy by jezdily po tratích, které nejsou tak vzdálené od těch již elektrifikovaných.

Jedna linka by jezdila po trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova a odtud po neelektrifikované trati do Moravského Karlova. Dnes pod dráty jezdí na spojích dieselové jednotky Alstom Lint společnosti Leo Express. Další bateriové vlaky by mohly jezdit z Chocně přes Vysoké Mýto do Litomyšle a z České do Moravské Třebové.

„Celková hodnota projektu přesahuje dvě miliardy korun. V případě úspěchu dotací z programu TRANSGov však můžeme získat zpět až 70 procent uznatelných nákladů, což by znamenalo podporu ve výši zhruba 1,4 miliardy korun. I přesto ale bude důležité detailně vyhodnotit další finanční dopady na rozpočet kraje. Jasné budou až po jednání s dopravci a definitivním výběru dodavatelů,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Projekt je zatím ve fázi přípravy. První kolo přihlášek do výzvy Modernizačního fondu, ve kterém se vybírají projektové záměry krajů, končí 31. července 2025. Pokud kraj v dotační výzvě uspěje, bude moci ve druhém kole spolu s vybraným dopravcem podat finální žádost. Podle dotačních pravidel by samotné uvedení vlaků do provozu muselo proběhnout do konce roku 2032.

Před pár dny radní Pardubického kraje začali hledat provozovatele železnice z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova a Hanušovic pro roky 2030 až 2034. O zakázku má zájem Leo Express, který zde zajišťuje přepravu cestujících od roku 2019.

Některé regionální tratě, na které by bateriové vlaky měly vyjet, chce pod měděnou pavučinu dostat i Správa železnic v rámci tzv. prosté elektrizace. Jde například o tratě z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna, z Lichkova do Králík, z Chocně do Vysokého Mýta nebo z Havlíčkova Brodu do Pardubic.