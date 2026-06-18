Vysoké Mýto na Orlickoústecku se snaží o větší bezpečnost automobilového provozu v některých částech města. Radnice od 15. dubna do 8. června nechala měřit rychlost aut a intenzitu dopravy v ulicích Rokycanova a Českých bratří. Části řidičů, kteří překročili povolenou rychlost, město zaslalo upozornění na porušení pravidel, přestupků postupně ubylo, řekl dnes novinářům starosta František Jiraský (Nestraníci). Pokuty město neukládalo.
"Statistika ukazuje, že na obou místech nedochází k významnému překračování rychlosti," uvedl Jiraský.
Těm, kteří pravidla porušili a mají datovou schránku, město zaslalo preventivní upozornění. Celkem jich bylo asi 500, zhruba polovina ze zjištěných přestupků. Počet případů překročení rychlosti se postupně snižoval, pode radnice si tak řidiči o instalovaných kamerách mezi sebou řekli. V první části měření dosahoval počet zaznamenaných porušení předpis v některých dnech 300 až 400 případů, v závěrečné části monitoringu se hodnoty pohybovaly převážně pod stovkou případů denně.
V posledních dnech měření v ulici Českých bratří dodrželo limit 50 kilometrů za hodinu ve směru od obchodní zóny Tesco asi 97 procent řidičů, ve směru od křižovatky s ulicí Brandlova 99,3 procenta. Také v Rokycanově ulici, kde platí omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině, byly výrazné přestupky jen výjimečné. Ve směru od centra respektovalo limit 98 procent řidičů, v opačném směru 99,5 procenta.
Místa měření byla vybrána i s ohledem na možnost napojení na elektřinu. Kamery měřily rychlost a zaznamenávaly i statistiku průjezdů a druhů vozidel, monitorovaly i chodce. Cílem bylo vytvořit podklad pro další vyhodnocení dopravní situace, posoudit chování řidičů a zjistit vývoj v čase.
"Překvapila nás intenzita provozu v ulici Českých bratří, kde v některých dnech průjezd překročil 7000 vozidel, a to jen v denních dobách, protože kamery jsou v provozu jen od 6:00 do 20:00. V noci přestupky nesnímají," řekl Jiraský.