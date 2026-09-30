Biotopové koupaliště v Lanškrouně se začalo napouštět

Biotopové koupaliště, které lanškrounská radnice vybudovala jako součást rekreačního rybníka Dlouhý, se začalo napouštět. Vodu do něj přivádějí dva samostatné hloubkové vrty, které jsou v areálu koupaliště. Postupně se musí přirozenou cestou vyčistit, chlor se používat nebude.
Rybník Dlouhý je od přírodního koupaliště oddělený hrází, protože se v něm často kazí voda a kvůli tomu v něm hygienici vyhlašují zákaz koupání. Koupaliště bude mít tvar kapky.
"Hlavní koupací část je zatím napuštěna pouze minimálně, protože další napouštění je potřeba koordinovat s dokončovacími pracemi. Už nyní ale začíná být patrné, jak výrazně voda promění charakter celého areálu. Až se naplní koupací část i dětský potůček, přibude mobiliář a postupně se zazelenají nové výsadby, dostane celý prostor svou konečnou podobu," uvedl místostarosta Miloš Smola (3PK). Cílem podle radnice je, aby nové koupaliště nebylo pouze místem pro letní osvěžení, ale příjemným přírodním areálem, kde se budou lidé potkávat a trávit čas i mimo hlavní koupací sezonu.
Filtrační a cirkulační okruh, který tvoří uzavřená soustava mechanických a biologických filtrů, ještě není spuštěn. Po dokončení strojovny bude možné zahájit cirkulaci vody a proces biologického čištění postupně začne také v hlavní, koupací části. K rychlejšímu nastavení biologické rovnováhy pomohou vhodné bakterie a zooplankton, který se živí řasami.
"Biologická část koupaliště leží přímo u stezky kolem Dlouhého rybníka a věřím, že až se všechny výsadby naplno rozrostou, bude sama o sobě velmi pěkným kusem přírody. Teď vidíme areál v jeho úplných začátcích, ale právě vegetace mu bude postupně dávat charakter a přirozeně ho propojí s okolní krajinou. Myslím, že příští rok zde bude místo, které bude příjemné nejen pro koupání, ale i pro obyčejnou procházku kolem rybníka," uvedl starosta Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).
Město také dokončilo parkoviště u Dlouhého rybníka, na němž přibyla stovka parkovacích míst. Část má klasický zpevněný povrch, další ze zatravňovacích prvků. Nové je i napojení na ulici T. G. Masaryka.
Restauraci, která je součástí areálu, radnice zrekonstruuje později. V minulém století byla ústředním místem městských lázní a plovárny, byla postavena v roce 1927. Současná podoba restaurace je z 90. let. Město chce její interiéry modernizovat a vytvořit přístavbu s terasami.