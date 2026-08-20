Bouřka v Pardubickém kraji připravila o elektřinu stovky domácností

Bouřka v Pardubickém kraji způsobila v noci na dnešek výpadky elektrické energie. Bez proudu je 940 domácností v regionu Pardubic, České Třebové a Ústí nad Orlicí. ČTK to dnes řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.
Energetici evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí v Podůlšanech na Pardubicku, další je na Orlickoústecku. Větší škody jsou v hradeckém kraji se 14 poruchami na vysokém napětí a 1700 domácnostmi bez elektřiny. Energetici pracují na nápravě, poruchy se snaží co nejdřív odstranit.