Bouřky v noci v Pardubickém kraji na mnoha místech polámaly stromy

Bouřky, které se v noci prohnaly Pardubickým krajem, na mnoha místech polámaly stromy. Hasiči je museli při dvou desítkách výjezdů odstraňovat. ČTK o tom informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš. Někde padaly i kroupy větší než centimetr v průměru. Bouřky způsobily i poruchy na elektrickém vedení,
Polovinu zásahů měli hasiči na Pardubicku, méně bylo postiženo Chrudimsko, Svitavsko a Orlickoústecko. "Ve všech případech se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací. V obci Mnětice na Pardubicku spadl strom na dráty elektrického vedení a další poškodil také zaparkovaná vozidla," uvedla Pipiš.
V Pardubickém kraji způsobilo počasí tří poruchy na vedení vysokého napětí na Chrudimsku a Pardubicku. Bez energie bylo asi 700 domácností, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy byly i v Královéhradeckém kraji a na Vysočině, část již technici odstranili, další opraví během dneška.