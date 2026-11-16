Rekonstrukce pardubické Brány borců se blíží ke konci, stavební firma chce památkově chráněný objekt dokončit do Vánoc. Práce skončí zhruba po roce. ČTK to řekl jednatel společnosti SL Holding CZ Vlastimil Růžička. Stavba je součástí letního stadionu, který je domovským sportovištěm prvoligového fotbalového klubu.
Stavbaři převzali bránu, které v minulosti hrozila demolice, ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce zachovala téměř celý původní objekt včetně kompletní železobetonové konstrukce a původních schodišť. Odstranit bylo nutné pouze dvě boční stěny, které byly téměř bez základů.
"Také původní schody by dnes vůbec neprošly statickým výpočtem. Měly jen šest až sedm centimetrů betonu s minimální výztuží. Proto jsme na původní schody položili nové prefabrikované prvky," řekl architekt Jaromír Chmelík.
Součástí úprav byly také nové ocelové prvky a železobetonová monolitická konstrukce. "Mělo by to být hotové do Vánoc. V současnosti se dokončují především zpevněné plochy a interiéry objektu," řekl Růžička.
Nově vzniklé přístavby mají tmavý až antracitový odstín, který kontrastuje s původní bílou funkcionalistickou stavbou stadionu. Jejich součástí jsou také dvě velké plochy s grafickými pamětními reliéfy věnovanými architektům Karlu a Miroslavu Řepovým.
"Na podobě pamětních reliéfů se podílel také architekt David Vávra, který měl k rodině Řepových velmi osobní vztah. Nakonec jsme našli Plečnikovo písmo, protože mezi Karlem Řepou a Jože Plečnikem existovala historická vazba," řekl Chmelík.
Brána borců je součástí původního letního stadionu, který byl dokončen v roce 1931 podle návrhu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Významný funkcionalistický objekt postupně ztrácel své využití, procházel nevhodnými stavebními úpravami a začal chátrat. V minulosti dokonce město zvažovalo jeho demolici.
Obrat přišel v roce 2016. Díky aktivitě pardubické veřejnosti se podařilo prosadit prohlášení Brány borců za kulturní památku. Tím se otevřela cesta k její záchraně, zároveň ale vznikla otázka, jak historický objekt opravit a využít.
V roce 2023 město dokončilo rozsáhlou modernizaci letního stadionu. Historickou Bránu borců však tehdy do projektu obnovy nezahrnulo. Konkrétnější přípravy na obnovu památky začaly v témže roce, kdy pardubičtí zastupitelé schválili peníze na projekt.
"Jsem velmi rád, že se podařilo zachránit další kulturní památku. Doplnili jsme ji o nové prvky, které umožňují její lepší využití. Vznikly nám dva univerzální prostory, které mohou sloužit například pro workshopy nebo jako bar. Myslím, že se podařilo skloubit zachování historické hodnoty stavby s její novou funkcí," řekl Chmelík.
Při stavbě město podepisovalo čtyři dodatky a řešilo i vícepráce. Původní cena zakázky činila 49,3 milionu korun. Po započtení všech prací navíc vzrostla na 55,3 milionu korun, tedy zhruba o šest milionů korun.