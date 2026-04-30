Brandýs nad Orlicí otevře moderní expozici o Komenském s interaktivními prvky

Autor: ČTK
  12:16aktualizováno  12:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Síň Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí bude mít od konce května modernější podobu. Město pracuje na multimediální výstavě, která bude odpovídat současným očekáváním návštěvníků. Textové panely nebyly pro lidi atraktivní. ČTK to řekl starosta Roman Buchtel (Máme rádi Brandýs).

"První výstava byla z 50. let, pak se před 30 lety lehce předělala, ale pořád to bylo hlavně o bannerech a textech. Když tam přišla nějaká třída, tak to bylo takové rozpačité, děti to moc nebavilo. Naštěstí tam působil bývalý pan učitel jako průvodce, takže to dokázal zachránit výkladem," řekl Buchtel.

Proto vzniká modernější samoobslužná a interaktivní výstava, která bude nově ve více místnostech. V jedné z nich bude kino s filmy o Komenském, jeho díle Labyrint světa a ráj srdce a také o městě. "Druhá místnost bude mít po stěnách nějaké texty, ale protože dnes už lidé moc nečtou, bude tam hodně obrázků. Uprostřed bude model labyrintu s kuličkou, který bude pro dva lidi. Kulička se bude zastavovat a člověk bude muset splnit úkol, aby mohla jet dál," řekl Buchtel.

Expozice je částečně zaměřená na cestování v 17. století. "Další zajímavá věc bude ultrafialové světlo. Pod stropem, který je hodně vysoký, budou na deskách nebo látkách vytištěné části jeho knih. Nasvícené UV světlem budou působit tak, že bude vidět jen svítící bílé písmo, což vytvoří atmosféru," řekl Buchtel.

V expozici lidé najdou dotykový kiosek, kde bude víc informací o životě a světě Jana Amose Komenského. "Zůstane tam i kopie manželské smlouvy není to originál, ale je velmi věrná. Primárně je expozice koncipovaná jako samoobslužná. Pro školy ale může fungovat i s průvodcem," řekl Buchtel.

Poslední část výstavy bude tvořivá s dvěma velkými stoly, kde si lidé vyzkouší, jaké to bylo chodit do školy, když ještě neexistovaly moderní technologie. Budou psát brkem nebo tužkou.

Návštěvnost síně se v poslední době ustálila na tisícovce lidí za rok, nová expozice by podle starosty mohla přilákat turistů víc. "Otevření plánujeme na 30. května při třetím ročníku akce Amosův Brandýs," dodal starosta. Náklady budou okolo 1,5 milionu korun, polovinou přispěl Pardubický kraj, dodal.

Komenský byl významný český pedagog, filozof a teolog. Proslavil se svými reformními myšlenkami o vzdělávání, například důrazem na názornost, dostupnost vzdělání pro všechny a výuku v mateřském jazyce. V Brandýse nad Orlicí pobýval, protože tam našel útočiště po porážce stavovského povstání a během náboženského pronásledování nekatolíků.

