Budoucí starosta Králík chce otevřenější radnici a větší zapojení lidí

Budoucí starosta Králík Jiří Švanda (Občané Králicka) chce otevřenější radnici, lepší komunikaci s občany a jejich větší zapojení do rozvoje města. Zaměřit se chce mimo jiné na přehlednější informování o městských projektech, využívání digitálních nástrojů, veřejných setkání a případné zavedení participativního rozpočtu, řekl ČTK. Jeho uskupení vyhrálo volby a složilo koalici.
"Chtěli bychom zlepšit komunikaci s občany a využívat nové nástroje, ať už jsou to sociální sítě nebo aplikace, které pomohou rychleji řešit jejich podněty. Uvažujeme také o participativním rozpočtu. Rádi bychom veřejnosti představovali městské projekty už ve fázi záměru, ještě před zadáním projektové dokumentace. Chceme o nich diskutovat na zastupitelstvu nebo veřejných setkáních a dát občanům prostor vyjádřit své názory," řekl Švanda.
Občané Králicka vyhráli volby a získali pět mandátů. Existují od roku 2014, kdy také měli jedno volební období zástupce v radě. Od té doby byli v opozici a naposledy měli jednoho zastupitele.
V minulých volbách vyhráli Sportovci s pěti mandáty a měli starostu Václava Kubína, který vede město od roku 2018. V letošních volbách si o jednoho zastupitele pohoršili. Podle povolební dohody připadne uskupení post místostarosty, který bude zastávat dosavadní starosta Kubín.
V pětičlenné radě města budou mít Občané Králicka dva zástupce a zbývající tři místa připadnou po jednom Sportovcům, uskupení Pravá pro Králíky a Pro Králicko. Koalice bude mít 13 hlasů z 15. V opozici zůstane ANO s dvěma mandáty.
Podle Švandy by se město mělo zaměřit na obnovu koupaliště, přípravu bytové výstavby ve spolupráci s developery. Město nevylučuje ani vlastní investice do bydlení. Budoucí starosta chce také řešit úpravy veřejných prostranství včetně náměstí, které by mělo být přístupnější pro cyklisty a atraktivnější pro obyvatele i návštěvníky.