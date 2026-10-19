Budoucí vedení Holic na Pardubicku chce obnovit projekt sportovní haly

Holice na Pardubicku chtějí obnovit projekt stavby sportovní haly, který po komunálních volbách v roce 2018 zastavilo tehdejší vedení města. Nová hala by měla být menší než původně plánovaný projekt a mohla by být na jiném místě. Obnovu projektu bude mít na starosti Petr Bajer (Soukromníci), který by se měl podle koaličních dohod stát místostarostou Holic, řekl ČTK.
"V roce 2018 jsme měli připravenou sportovní halu včetně stavebního povolení a dotací. Vedení, které přišlo po nás, projekt zastavilo," řekl Bajer, který byl jedno volební období místostarostou.
Původní projekt počítal s větší halou za přibližně 60 milionů korun. Vzhledem k výraznému růstu stavebních nákladů bude podle Bajera nutné projekt upravit a navrhnout menší, finančně dostupnější halu, která bude odpovídat především potřebám místních sportovních klubů.
"Sportovní halu chceme řešit především proto, že florbal, který patří mezi největší sporty v Holicích, tady nemá odpovídající sportoviště. Pokud florbalisté hrají vyšší než okresní soutěže, musí jezdit do Pardubic. Zároveň nám chybí prostor pro zimní trénování dalších sportovních oddílů, zejména těch, které se věnují letním sportům," řekl Bajer.
Radnice bude muset znovu posoudit umístění haly. Jako alternativa se nabízí pozemek za fotbalovým hřištěm. Důležitým faktorem bude zajištění dostatečného parkování.
Jako inspiraci Bajer zmínil novou sportovní halu v Letohradě na Orlickoústecku, která vyšla na 113 milionů korun. Většinu nákladů uhradil Pardubický kraj, město se podílelo na vybavení a úpravách okolí. Financování holického projektu by mělo stát především na dotačních programech Národní sportovní agentury, sportovních svazů, Pardubického kraje a případně také na evropských zdrojích. Podle Bajera se snad za čtyři roky volebního období podaří projekt alespoň připravit.
Letošní komunální volby v Holicích vyhrálo sdružení Občané – sdružení nezávislých kandidátů v Holicích, které získalo 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Společně s koaličními partnery z uskupení Hlas pro Holice a Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu bude mít nová koalice 14 zastupitelů. Lídr vítězného sdružení Kopecký se podle koaliční dohody stane novým starostou. Dosavadní vedení města v čele s Ondřejem Výborným (Pro Holice) zamíří po osmi letech do opozice.