Budova muzea v Moravské Třebové slaví 120. výročí vzniku, je po rozsáhlé opravě

Městské muzeum v Moravské Třebové na Svitavsku dokončilo rozsáhlou modernizaci interiérů a expozic, která trvala dva roky. Budova letos slaví 120. výročí. Vznikla pro sbírky, které na cestách nashromáždil americký obchodník Ludwig Holzmeister. Její stavbu zaplatil a do vzniku první republiky muzeum také finančně podporoval. ČTK to řekla vedoucí muzea Monika Marhounová. V sobotu se muzeum otevře veřejnosti.
"Předobrazem muzejní budovy bylo Uměleckohistorické muzeum ve Vídni, což se odráží i v její symetrické koncepci. Patřili jsme mezi první instituce v českých zemích, které získaly budovu postavenou přímo pro muzejní účely. Do té doby byly sbírky zpravidla umístěny v různých již existujících objektech," řekla Marhounová.
Muzeum se snažilo, aby budova vypadala co nejvíc jako v době svého vzniku. Odstranilo například dlažby s ornamenty, které tam přibyly v 90. letech při rekonstrukci. Do místností se vrátily parkety. Vstupní interiéry nebo ochozy jsou vymalované čistě bílou barvou.
"Určit původní barevnost by nebylo jednoduché. Dochovaly se pouze černobílé fotografie, ze kterých lze jen obtížně rozpoznat přesné odstíny. Kvůli napadení budovy dřevomorkou musely být omítky místy otlučeny až na cihlu a původní vrstvy zcela zmizely," uvedla Mrhounová.
Do objektu v minulosti dlouhodobě zatékalo, a právě vlhkost vytvořila podmínky pro rozšíření dřevomorky. Protože chyběly peníze na potřebnou údržbu, problém se postupně zhoršoval. V 90. letech se sice prováděly stavební zásahy, ale skutečně komplexní řešení přinesla až novější rekonstrukce, uvedla vedoucí muzea. "Nově máme ve vstupní hale zasklený strop. Akorát je tam kvůli váze lehčí plexisklo. Když není zataženo, je v budově krásné světlo," dodala Marhounová.
Muzeum se při rekonstrukci budovy zaměřilo na obnovu expozice, která novými způsoby prezentuje předměty nakoupené v Japonsku, Číně, Barmě, Indii nebo Egyptě. Holzmeister absolvoval s manželkou na počátku 20. století dvě velké cesty po světě a odtud si vozil upomínkové věci vyráběné tamními řemeslníky. Rukodělné výrobky pocházejí zpravidla z jeho doby, i když jsou mezi nimi i starší starožitnosti. Nejcennější je mumie šlechtičny Hereret, která návštěvníky seznamuje s pohřební kulturou starověkého Egypta.
Muzeum s novou expozicí využívá asi 20 digitálních aplikací. Návštěvníky přivítá digitalizovaný avatar zakladatele muzea. K výkladu mohou lidé použít audioprůvodce, zkusit si napsat své jméno pomocí hieroglyfů nebo si pod lupou prohlédnout posvátné amulety ve tvaru skarabů. Cílem expozice prezentovat mimoevropské kultury v širším kontextu, který má návštěvníkům pomoci lépe pochopit jejich význam a historické souvislosti.
Kromě toho má muzeum místo pro krátkodobé výstavy a stálou expozici rozšířilo o historii města. Investici platí Moravská Třebová, činila 90 milionů korun. Z toho 20 milionů bylo za expozici. Na investici radnice získala evropskou dotaci 68 milionů korun.